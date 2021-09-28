https://tr.sputniknews.com/20210928/ingiltere-yakit-tedariki-sorununu-cozmek-icin-askerleri-hazir-durumda-bekletecek-1049302749.html

İngiltere, yakıt tedariki sorununu çözmek için askerleri hazır durumda bekletecek

İngiltere, yakıt tedariki sorununu çözmek için askerleri hazır durumda bekletecek

İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T04:59+0300

2021-09-28T04:59+0300

2021-09-28T04:59+0300

dünya

ingiltere

akaryakıt

asker

kriz

ben wallace

tanker

nakliye

grant shapps

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İngiliz hükümeti yakıt tedarik zincirinde oluşan sorunları ve yakıt talebindeki artışları hafifletmeye yönelik ek önlemler duyurdu.İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Kabine Ofisi'nden yapılan ortak açıklamada, İngiliz ordusundaki tanker sürücüsü askerlerin, gerektiğinde en çok ihtiyaç duyulan yerlere yakıt sevkiyatı için hazır duruma getirileceği, askeri sürücülerin buna yönelik özel eğitim alacağı ve sektör ile sorunsuz şekilde çalışmalarının sağlanacağı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz silahlı kuvvetlerinde görevli askerlerinin tedarik sorunundaki baskıyı azaltmaya hazır olduğunu kaydetti.Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, araç sahiplerinin enerji şirketlerinin bazı istasyonlarını kapatacağını açıklamasının ardından oluşan panik satın almalarının yavaşladığını, ek önlem olarak ordudan tır sürücüsü açığını kapatmaya yönelik yardım istediklerini belirtti.İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, askeri personelin hazır hale getirilmesinin yakıt talebindeki ani artışların neden olduğu baskıları hafifletmeye yardımcı olacağını ve geçici önlem olarak tedarik zincirine ek kapasite sağlayacağını ifade etti.İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunu kapatacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuş, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görülmüştü.Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri 'sürücülerin emekli olması', 'İngiltere'nin AB'den ayrılması', 'IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler', 'sürücülerin başka sektörleri seçmesi', 'düşük ücretler ve salgın' olarak sıralanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210928/ingilterede-akaryakit-krizi-devam-ederken-ordunun-goreve-cagrilmasi-gundemde-1049298493.html

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ingiltere, akaryakıt, asker, kriz, ben wallace, tanker, nakliye, grant shapps