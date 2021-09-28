https://tr.sputniknews.com/20210928/kremlin-putinle-erdoganin-socideki-gundeminde-suriye-afganistan-libya-ve-guney-kafkasya-olacak-1049312868.html

Kremlin: Putin’le Erdoğan’ın Soçi’deki gündeminde Suriye, Afganistan, Libya ve Güney Kafkasya olacak

Kremlin: Putin’le Erdoğan’ın Soçi’deki gündeminde Suriye, Afganistan, Libya ve Güney Kafkasya olacak

Kremlin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşmenin içeriğine... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T13:14+0300

2021-09-28T13:14+0300

2021-09-28T13:14+0300

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

kremlin

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Kremlin’in Rusya ve Türkiye liderlerinin yarın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Rusya-Türkiye ortaklığının siyasi ve ticari-ekonomik alanlardaki çeşitli gelişim yönlerinin ele alınması planlanmaktadır. Bunun yanında, Suriye, Libya, Afganistan ve Güney Kafkasya’daki mevcut durumlar dahil güncel uluslararası meseleler hususunda çok detaylı bir biçimde fikir alışverişi yapılacaktır.” Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarınki görüşmeyle ilgili olarak dün yaptığı bir açıklamada, Rusya liderinin, geri kalan görüşmelerinin neredeyse hepsini video-konferans yöntemi ile gerçekleştirmesine rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı ile yüz yüze görüşeceğini söylemişti. Putin ile Erdoğan’ın son yüz yüze görüşmesi geçen senenin mart ayında Kremlin’de yapıldı. Liderlerin sonraki görüşmeleri pandemi sebebiyle telefon ya da video-konferans yöntemi üstünden gerçekleşti. Soçi’deki görüşme, Suriye’nin İdlib bölgesinde şiddet olaylarının arttığı bir döneme denk gelecek. Rusya’nın Suriye’deki izleme merkezinden yapılan son açıklamalarda, İdlib’de Türkiye’nin sorumluluğunda olan bölgeden bir grup militanın dışarı sızmaya çalıştığı ve saldırılarında çok sayıda Suriye askerinin yaralandığı kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210928/bloomberge-konusan-ust-duzey-turk-yetkili-erdoganin-soci-ajandasinda-oncelik-suriye-ve-teror-1049311966.html

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin