Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210928/kremlin-putinle-erdoganin-socideki-gundeminde-suriye-afganistan-libya-ve-guney-kafkasya-olacak-1049312868.html
Kremlin: Putin’le Erdoğan’ın Soçi’deki gündeminde Suriye, Afganistan, Libya ve Güney Kafkasya olacak
Kremlin: Putin’le Erdoğan’ın Soçi’deki gündeminde Suriye, Afganistan, Libya ve Güney Kafkasya olacak
Kremlin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşmenin içeriğine... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T13:14+0300
2021-09-28T13:14+0300
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104154/14/1041541449_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_58aa1ba218dc7bcf13288be9837c06fb.jpg
Kremlin’in Rusya ve Türkiye liderlerinin yarın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Rusya-Türkiye ortaklığının siyasi ve ticari-ekonomik alanlardaki çeşitli gelişim yönlerinin ele alınması planlanmaktadır. Bunun yanında, Suriye, Libya, Afganistan ve Güney Kafkasya’daki mevcut durumlar dahil güncel uluslararası meseleler hususunda çok detaylı bir biçimde fikir alışverişi yapılacaktır.” Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarınki görüşmeyle ilgili olarak dün yaptığı bir açıklamada, Rusya liderinin, geri kalan görüşmelerinin neredeyse hepsini video-konferans yöntemi ile gerçekleştirmesine rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı ile yüz yüze görüşeceğini söylemişti. Putin ile Erdoğan’ın son yüz yüze görüşmesi geçen senenin mart ayında Kremlin’de yapıldı. Liderlerin sonraki görüşmeleri pandemi sebebiyle telefon ya da video-konferans yöntemi üstünden gerçekleşti. Soçi’deki görüşme, Suriye’nin İdlib bölgesinde şiddet olaylarının arttığı bir döneme denk gelecek. Rusya’nın Suriye’deki izleme merkezinden yapılan son açıklamalarda, İdlib’de Türkiye’nin sorumluluğunda olan bölgeden bir grup militanın dışarı sızmaya çalıştığı ve saldırılarında çok sayıda Suriye askerinin yaralandığı kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210928/bloomberge-konusan-ust-duzey-turk-yetkili-erdoganin-soci-ajandasinda-oncelik-suriye-ve-teror-1049311966.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104154/14/1041541449_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_a5a35f2c3726d904e33f971266dadd54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin

Kremlin: Putin’le Erdoğan’ın Soçi’deki gündeminde Suriye, Afganistan, Libya ve Güney Kafkasya olacak

13:14 28.09.2021
© İHAMoskova’daki zirve, Recep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin
Moskova’daki zirve, Recep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© İHA
Abone ol
Kremlin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşmenin içeriğine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin gündemindeki başlıca konu başlıklarının Suriye’deki gelişmeler ve ikili ilişkileri ilgilendiren meseleler olacağı kaydedildi.
Kremlin’in Rusya ve Türkiye liderlerinin yarın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Rusya-Türkiye ortaklığının siyasi ve ticari-ekonomik alanlardaki çeşitli gelişim yönlerinin ele alınması planlanmaktadır. Bunun yanında, Suriye, Libya, Afganistan ve Güney Kafkasya’daki mevcut durumlar dahil güncel uluslararası meseleler hususunda çok detaylı bir biçimde fikir alışverişi yapılacaktır.”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarınki görüşmeyle ilgili olarak dün yaptığı bir açıklamada, Rusya liderinin, geri kalan görüşmelerinin neredeyse hepsini video-konferans yöntemi ile gerçekleştirmesine rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı ile yüz yüze görüşeceğini söylemişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
DÜNYA
Bloomberg'e konuşan üst düzey Türk yetkili: Erdoğan’ın Soçi ajandasında öncelik Suriye ve terör
13:03
3
Putin ile Erdoğan’ın son yüz yüze görüşmesi geçen senenin mart ayında Kremlin’de yapıldı. Liderlerin sonraki görüşmeleri pandemi sebebiyle telefon ya da video-konferans yöntemi üstünden gerçekleşti.
Soçi’deki görüşme, Suriye’nin İdlib bölgesinde şiddet olaylarının arttığı bir döneme denk gelecek. Rusya’nın Suriye’deki izleme merkezinden yapılan son açıklamalarda, İdlib’de Türkiye’nin sorumluluğunda olan bölgeden bir grup militanın dışarı sızmaya çalıştığı ve saldırılarında çok sayıda Suriye askerinin yaralandığı kaydedilmişti.
111100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:33'Beni iyi savunamadın' dedi, avukatı vurdu
13:27Alibaba, kripto para madenciliği makinelerinin satışını durduruyor
13:25Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı
13:19Samsung'dan 'kopyala yapıştır' çip projesi: İnsan beyninin bağlantı haritası belleklere aktarılacak
13:15Eğitim-İş okulların ilk 3 haftasındaki sorunları belirledi
13:14Kremlin: Putin’le Erdoğan’ın Soçi’deki gündeminde Suriye, Afganistan, Libya ve Güney Kafkasya olacak
13:10Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi: '5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı'
13:06Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti
13:03Bloomberg'e konuşan üst düzey Türk yetkili: Erdoğan’ın Soçi ajandasında öncelik Suriye ve terör
12:58İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi: Yolcu almayan taksi trafikten men edilecek
12:56Aç kalan yaban domuzları şehre indi, vatandaşlar besledi
12:52Ukrayna Büyükelçisi, Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
12:50Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan ev sahiplerine çağrı
12:50Yavaş'ın çağrısına otellerden olumlu yanıt geldi: Öğrenciler otellere yerleştirilmeye başlandı
12:44Samsun'da çiftçilerden eylem: Belediye binasını taşladılar, makam aracına zarar verdiler
12:24Erdoğan'dan ABD'li gazetecinin hakaret davaları sorusuna yanıt: Siz bunlara inanıyorsunuz yani?
12:21CHP'den Pegasus hakkında soru önergesi
12:18Başbakan açıkladı: Japonya'da OHAL sona eriyor, koronavirüs kısıtlamaları kaldırılıyor
12:14Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Faizi düşürmenin iki yolu var
12:05Akar'dan İdlib açıklaması: Rusya ile yapılan anlaşmadaki esaslara uyuyoruz