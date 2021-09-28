https://tr.sputniknews.com/20210928/selvi-cumhurbaskani-erdogana-sunulan-raporlarda-7-baslik-on-plana-cikti-1049305610.html

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporlarda 7 başlık ön plana çıktı

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporlarda 7 başlık ön plana çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, pandemiye rağmen Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesinin ekonomi ve işsizlik olduğunu belirtti. Selvi, bu kapsamda... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T10:05+0300

2021-09-28T10:05+0300

2021-09-28T10:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanlığı

ekonomi

rapor

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, siyasi gelişmeleri değerlendirirken bir yandan iktidara, diğer yandan muhalefete baktıklarını söyledi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını, muhalefet liderlerinin konuşmalarını değerlendiriyoruz. Ama 2023 seçimlerine giderken en çok kulak vermemiz gereken yerlerden biri çarşı ve pazar olmalı. En az iktidar ve muhalefetin ne dediği kadar, piyasaların diline de odaklanmalıyız" diyen Selvi, geçen seçimlerde domates, biber, kuru soğan fiyatlarındaki artışın hükümeti telaşlandırdığını yazdı.Selvi, "2023 seçimlerine henüz 2 yıl var ama marketlerin etiketleri, çarşı ve pazardaki fiyat artışı yine bir numaralı gündem maddesi" ifadesine yer verdiği yazısında şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir süredir fiyat artışları üzerinde duruyor. Çünkü pandemiye rağmen Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi ekonomi ve işsizlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan raporlarda da bu durum ön planda çıkıyor. Erdoğan’a sunulan raporlar bölümüne bir parantez açmak istiyorum.Cumhurbaşkanı bu yaz MKYK ve MYK üyelerini asıl ve yedek ayrımı yapmadan bizzat kendi planlayarak heyetler halinde bölgelere gönderdi. Onlardan sahadaki gözlemlerini rapor halinde sunmalarını istedi. Milletvekillerinden raporlar alındı. İl başkanlarından rapor istendi. Kadın ve Gençlik kollarının tespitlerini iletmeleri talip edildi.'Asıl ana muhalefet CHP değil, ekonomi partisi'CİMER’e gelen şikayetler tasnif edildi. Ayrıca, AK Parti tarafından yaptırılan anketlerde ekonomiye ayrı bir önem verildi. Çıkan sonuç ne? 7 başlık ön plana çıktı. Bunun ilk dördü ekonomi ve işsizlik. Asıl ana muhalefet CHP değil, ekonomi partisi. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine hazırlanırken muhalefet cephesinde yaşanan gelişmelere değil, milletin sofrasına odaklanmış durumda."

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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı, ekonomi, rapor