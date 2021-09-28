https://tr.sputniknews.com/20210928/spacexin-tuvaletindeki-problem-ortaya-cikti-1049305759.html

SpaceX'in tuvaletindeki problemin nedeni ortaya çıktı

SpaceX'in tuvaletindeki problemin nedeni ortaya çıktı

SpaceX'in Dragon kapsülüyle yapılan uçuşta yaşanan tuvalet arızasının ayrıntıları belli oldu. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T10:07+0300

2021-09-28T10:07+0300

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Milyarder girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya turist göndermişti. Musk, üç günlük uçuşta problem yaşadıklarını aktardı.Aracın atık sisteminde bir anormallik yaşanmıştı ancak Musk sorunun ne olduğunu paylaşmamıştı.inspiration4 mürettabatından Jared Isaacman ise, tuvaletlerde yaşanan sıkıntıyı paylaştı.Isaacman'in aktarımına göre kapsüldeki tuvaletin fanı bozuldu. SpaceX ekibi astronotları çözüm konusunda yönlendirdi ancak problem sık sık tekrarladı.Isacman, yaşanan sorunla ilgili olarak şunları söyledi: "Yörüngede geçirdiğimiz zamanın yaklaşık yüzde 10'unda yerle iletişimimiz yoktu ve bu sırada sakin bir ekip olarak kaldık. Üzerinde çalışıp tuvaleti çalıştırabildik"Öte yandan, yolculuk öncesi NASA astronotlarıyla konuşan SpaceX'in turist astronotları tuvalet konusunda diğerlerine karşı nazik olmaları noktasında uyarıldı.Milyarder iş insanı Jared Isaacman, sağlık çalışanı Hayley Arceneaux, eski savaş pilotu Christopher Sembroski ve jeoloji profesörü Sian Proctor'ı taşıyan kapsül, 3 günlük bir uçuşla ilk pilotsuz uçuş olarak kayıtlara geçmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210922/elon-musk-spacexin-sivil-murettebatli-ucusunda-tuvalet-sorunu-yasandigini-acikladi-1049133301.html

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spacex, nasa, uzay, tuvalet, çalışma