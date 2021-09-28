Yavaş'ın çağrısına otellerden olumlu yanıt geldi: Öğrenciler otellere yerleştirilmeye başlandı

Aleyna Kıdak: Samsun’dan geldim, yurt başvurum yedeklerde kaldı. Uyum sürecimde bile kalacak yerim olmadığı için gelememiştim ama Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasını görünce başvurdum ve hemen bir yere yerleştirildim. O kadar fazla öğrenci ve aileye yardım ettiler ki, her sorunumuzu çözdüler. Teşekkür ederim. Aleyna Kıdak: Samsun’dan geldim, yurt başvurum yedeklerde kaldı. Uyum sürecimde bile kalacak yerim olmadığı için gelememiştim ama Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasını görünce başvurdum ve hemen bir yere yerleştirildim. O kadar fazla öğrenci ve aileye yardım ettiler ki, her. Teşekkür ederim.

Dilruba Işık: Ordu’dan geldim. Büyükşehir Belediyesine başvurdum ve hemen geri dönüş aldım. Şimdi buradayım ve kalacak yer sorunum ortadan kalktı. Bura olmasaydı sokakta kalacaktım. Dilruba Işık: Ordu’dan geldim. Büyükşehir Belediyesine başvurdum ve hemen geri dönüş aldım. Şimdi buradayım ve kalacak yer sorunum ortadan kalktı. Bura olmasaydı

Nurcan Elbenli: Her şey dört dörtlüktü ve A’dan Z’ye düşünülmüştü. Her şey için çok teşekkür ederim. Nurcan Elbenli: Her şey dört dörtlüktü ve A’dan Z’ye düşünülmüştü. Her şey için çok teşekkür ederim.

İbrahim Ayata: Denizli’den kızımla geldik. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim. Gerçekten aramadığım yer kalmamıştı. Sonunda sorunumuzu çözdü. İbrahim Ayata: Denizli’den kızımla geldik. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim. Gerçekten aramadığım yer kalmamıştı. Sonunda sorunumuzu çözdü.

Cansu Ayata: Çok zorlandık. Kalacak yer bulamadık. Sonra Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Hemen geri dönüş aldım. Şimdi de kalacak yerime yerleştim. Bura olmasaydı başka çarem kalmamıştı. Cansu Ayata: Çok zorlandık. Kalacak yer bulamadık. Sonra Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Hemen geri dönüş aldım. Şimdi de kalacak yerime yerleştim. Bura olmasaydı

Melike Ayaz: Manisa’dan geldim. Mansur Yavaş’ın tweetini görünce hemen başvurdum ve hemen geri dönüş aldım. Çok zor durumdaydım, ne yapacağımı bilmiyordum. Şimdi çok mutluyum. Melike Ayaz: Manisa’dan geldim. Mansur Yavaş’ın tweetini görünce hemen başvurdum ve hemen geri dönüş aldım. Çok zor durumdaydım, ne yapacağımı bilmiyordum. Şimdi çok

İrem Nur Adıyaman: Yurt çıkmadı. Okulun yurdu vardı bizim, o da çıkmadı. Şimdi burada bir akrabamız var, geçici olarak onlarda kalıyordum. Fiyatlar böyle fahiş olunca özel yurt da düşünmedim. Ev fiyatları da aynı şekilde arttı. Yani birazcık bu uygulamaya güvenerek geldim diyebilirim. Bana değer verildiğini hissettim. Çok memnunum ve rahatım şu anda. İrem Nur Adıyaman: Yurt çıkmadı. Okulun yurdu vardı bizim, o da çıkmadı. Şimdi burada bir akrabamız var, geçici olarak onlarda kalıyordum. Fiyatlar böyle fahiş olunca özel yurt da düşünmedim. Ev fiyatları da aynı şekilde arttı. Yani birazcık bu uygulamaya güvenerek geldim diyebilirim.. Çok memnunum ve rahatım şu anda.

Ayhan Akgöz: Yedeklerde bekliyoruz. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz bu imkanı tanıdığı için. Neredeyse çocuğumuz her gün Eskişehir’den Ankara’ya gelip gidecekti. Bu imkanı sağladığı için Allah razı olsun. Ayhan Akgöz: Yedeklerde bekliyoruz. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz bu imkanı tanıdığı için. Neredeyse çocuğumuz her gün Eskişehir’den Ankara’ya gelip gidecekti. Bu imkanı sağladığı için Allah razı olsun.

Ufuk Güvercin: Çok kalacak yer aradım. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na CİMER üzerinden ulaştım, yazdım. Yüksek lisansa başladım bu sene, yüksek lisans için de başvurular henüz başlamadı. Belediyelere yazdım sonuç alamadım. En son Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir çalışması olduğunu öğrendim ve internet üzerinden ulaştım. Bana geçici yurt başvuru formunu gönderdiler ve buraya çağırdılar. Böyle bir uygulama olmasaydı ne yapacağım çok belirsizdi. Ufuk Güvercin: Çok kalacak yer aradım. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na CİMER üzerinden ulaştım, yazdım. Yüksek lisansa başladım bu sene, yüksek lisans için de başvurular henüz başlamadı.En son Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir çalışması olduğunu öğrendim ve internet üzerinden ulaştım. Bana geçici yurt başvuru formunu gönderdiler ve buraya çağırdılar. Böyle bir uygulama olmasaydı ne yapacağım çok belirsizdi.

Melih Bekmezci : Yurtlara başvurdum, çıkmadı. KYK sıramı beklerken Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu imkanını gördüm ve başvurdum. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum. Herkesi yerleştireceklerini söylediler, bu gerçekten çok büyük bir şey. Melih Bekmezci :KYK sıramı beklerken Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu imkanını gördüm ve başvurdum. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum. Herkesi yerleştireceklerini söylediler, bu gerçekten çok büyük bir şey.

Celil Öner : Açıkta kaldık, bunun açıklaması yok. İnternette gördük, müracaat ettik ve geldik. Eğer böyle bir uygulama olmasaydı, okula gelemeyecekti çocuğum. Celil Öner : Açıkta kaldık, bunun açıklaması yok. İnternette gördük, müracaat ettik ve geldik. Eğer böyle bir uygulama olmasaydı, okula gelemeyecekti çocuğum.