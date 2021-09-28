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Yavaş'ın çağrısına otellerden olumlu yanıt geldi: Öğrenciler otellere yerleştirilmeye başlandı
Yavaş'ın çağrısına otellerden olumlu yanıt geldi: Öğrenciler otellere yerleştirilmeye başlandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere desteğini sürdürüyor. Yavaş, yeni bir... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T12:50+0300
2021-09-28T12:50+0300
yaşam
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
üniversite
öğrenci
öğrenci yurdu
abb
barınma
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Konaklama sorunu nedeniyle belediyeye başvuran öğrencileri Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından otel ve yurt sahiplerine de dayanışma çağrısında bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden yurt, konaklama tesisi, otel ve misafirhane sahiplerine seslenerek dayanışma çağrısında bulunan Yavaş, “Edirne’den Kars’a onlarca vilayetten kentimize gelen çocuklarımız var. Onlar Başkent’i evi seçti, ana baba ocağı bildi. Vakit ev sahipliği yapma vakti. Gelin bize ulaşın, hiçbir evladımızı açıkta bırakmayalım” dedi.Öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması için otellerden ve yurtlardan olumlu geri dönüşlerin gelmesiyle birlikte Başkan Yavaş’ın çağrısı kısa sürede yanıt bulmuş oldu. Barınma talebi için Büyükşehir Belediyesine başvuran öğrenciler, kiralanan otel ve yurtlara yerleştirilmeye başlandı.İki öğün yemek ikramı da varBaşkent 153 üzerinden ya da online olarak başvuran öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda ağırlayan ekipler, kayıt işlemlerinin ardından öğrencileri kalacakları yerlere kadar götürüyor.Kiralanan otel ve yurtlara servislerle taşınan öğrencilerin güvenliği Zabıta Daire Başkanlığı ve ANFA Güvenlik ekipleri tarafından sağlanıyor.Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin kalacakları merkezlerde ulaşım sıkıntı yaşamaması için Kızılay, Ulus gibi merkezi yerlere sabah ücretsiz servis uygulaması başlatırken, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün yemek ikramında da bulunuyor. Öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinin verildiği barınma noktalarındaki odalarına ayrıca hijyen ve yemek kitleri de bırakılıyor.Öğrencilerden Yavaş'a teşekkürGeçici barınma sorunu çözülen, otel ve yurtlara yerleşen öğrenciler ve velileri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:
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Yavaş'ın çağrısına otellerden olumlu yanıt geldi: Öğrenciler otellere yerleştirilmeye başlandı

12:50 28.09.2021
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi/Ramazan KaracaÜniversite öğrencilerine Mansur Yavaş'tan konaklama desteği
Üniversite öğrencilerine Mansur Yavaş'tan konaklama desteği - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi/Ramazan Karaca
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere desteğini sürdürüyor. Yavaş, yeni bir 'iyilik hareketinin' daha öncüsü oldu.
Konaklama sorunu nedeniyle belediyeye başvuran öğrencileri Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından otel ve yurt sahiplerine de dayanışma çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesapları üzerinden yurt, konaklama tesisi, otel ve misafirhane sahiplerine seslenerek dayanışma çağrısında bulunan Yavaş, “Edirne’den Kars’a onlarca vilayetten kentimize gelen çocuklarımız var. Onlar Başkent’i evi seçti, ana baba ocağı bildi. Vakit ev sahipliği yapma vakti. Gelin bize ulaşın, hiçbir evladımızı açıkta bırakmayalım dedi.
Öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması için otellerden ve yurtlardan olumlu geri dönüşlerin gelmesiyle birlikte Başkan Yavaş’ın çağrısı kısa sürede yanıt bulmuş oldu. Barınma talebi için Büyükşehir Belediyesine başvuran öğrenciler, kiralanan otel ve yurtlara yerleştirilmeye başlandı.

İki öğün yemek ikramı da var

Başkent 153 üzerinden ya da online olarak başvuran öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda ağırlayan ekipler, kayıt işlemlerinin ardından öğrencileri kalacakları yerlere kadar götürüyor.
Kiralanan otel ve yurtlara servislerle taşınan öğrencilerin güvenliği Zabıta Daire Başkanlığı ve ANFA Güvenlik ekipleri tarafından sağlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin kalacakları merkezlerde ulaşım sıkıntı yaşamaması için Kızılay, Ulus gibi merkezi yerlere sabah ücretsiz servis uygulaması başlatırken, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün yemek ikramında da bulunuyor. Öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinin verildiği barınma noktalarındaki odalarına ayrıca hijyen ve yemek kitleri de bırakılıyor.

Öğrencilerden Yavaş'a teşekkür

Geçici barınma sorunu çözülen, otel ve yurtlara yerleşen öğrenciler ve velileri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:
Aleyna Kıdak: Samsun’dan geldim, yurt başvurum yedeklerde kaldı. Uyum sürecimde bile kalacak yerim olmadığı için gelememiştim ama Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasını görünce başvurdum ve hemen bir yere yerleştirildim. O kadar fazla öğrenci ve aileye yardım ettiler ki, her sorunumuzu çözdüler. Teşekkür ederim.
Dilruba Işık: Ordu’dan geldim. Büyükşehir Belediyesine başvurdum ve hemen geri dönüş aldım. Şimdi buradayım ve kalacak yer sorunum ortadan kalktı. Bura olmasaydı sokakta kalacaktım.
Nurcan Elbenli: Her şey dört dörtlüktü ve A’dan Z’ye düşünülmüştü. Her şey için çok teşekkür ederim.
İbrahim Ayata: Denizli’den kızımla geldik. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim. Gerçekten aramadığım yer kalmamıştı. Sonunda sorunumuzu çözdü.
Cansu Ayata: Çok zorlandık. Kalacak yer bulamadık. Sonra Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Hemen geri dönüş aldım. Şimdi de kalacak yerime yerleştim. Bura olmasaydı başka çarem kalmamıştı.
Melike Ayaz: Manisa’dan geldim. Mansur Yavaş’ın tweetini görünce hemen başvurdum ve hemen geri dönüş aldım. Çok zor durumdaydım, ne yapacağımı bilmiyordum. Şimdi çok mutluyum.
İrem Nur Adıyaman: Yurt çıkmadı. Okulun yurdu vardı bizim, o da çıkmadı. Şimdi burada bir akrabamız var, geçici olarak onlarda kalıyordum. Fiyatlar böyle fahiş olunca özel yurt da düşünmedim. Ev fiyatları da aynı şekilde arttı. Yani birazcık bu uygulamaya güvenerek geldim diyebilirim. Bana değer verildiğini hissettim. Çok memnunum ve rahatım şu anda.
Ayhan Akgöz: Yedeklerde bekliyoruz. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz bu imkanı tanıdığı için. Neredeyse çocuğumuz her gün Eskişehir’den Ankara’ya gelip gidecekti. Bu imkanı sağladığı için Allah razı olsun.
Ufuk Güvercin: Çok kalacak yer aradım. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na CİMER üzerinden ulaştım, yazdım. Yüksek lisansa başladım bu sene, yüksek lisans için de başvurular henüz başlamadı. Belediyelere yazdım sonuç alamadım. En son Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir çalışması olduğunu öğrendim ve internet üzerinden ulaştım. Bana geçici yurt başvuru formunu gönderdiler ve buraya çağırdılar. Böyle bir uygulama olmasaydı ne yapacağım çok belirsizdi.
Melih Bekmezci : Yurtlara başvurdum, çıkmadı. KYK sıramı beklerken Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu imkanını gördüm ve başvurdum. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum. Herkesi yerleştireceklerini söylediler, bu gerçekten çok büyük bir şey.
Celil Öner : Açıkta kaldık, bunun açıklaması yok. İnternette gördük, müracaat ettik ve geldik. Eğer böyle bir uygulama olmasaydı, okula gelemeyecekti çocuğum.
Ramazan Öner: Yurt çıkmadığı için okula gelmeyi düşünmüyordum çünkü özel yurtlar çok pahalıydı. Geri dönmeyi düşünürken, internetten uygulamayı gördük ve başvurduk. Son çaremizdi bu.
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