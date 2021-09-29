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https://tr.sputniknews.com/20210929/abdde-23-canli-turunun-soyu-tukendi-1049364009.html
ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi
ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi
ABD'de, ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan 23 canlı türünün soyu tükendi. Kaybolan türlerin arasında en öne çıkan fildişi gagalı ağaçkakan cinsi, en son... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T18:15+0300
2021-09-29T18:18+0300
yaşam
abd
canlı
soy tükenmesi
fildişi
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ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nden yapılan açıklamada, çoğu güney eyaletleri ile Hawaii adasında yaşayan kuş, balık ve diğer canlılardan oluşan 23 türün artık bulunamadığı belirtildi.Açıklamada 11 kuş, 8 taze su midyesi, 2 balık ile bir yarasa ve bitki türünün yeryüzünden tamamen yok olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.Söz konusu türlerin 1960’lardan bu yana nesli tükenmekte olan türler listesinde yer aldığına dikkat çekildi.Kaybolan türlerin arasında en öne çıkan fildişi gagalı ağaçkakan cinsinin Arkansas, Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletleri bataklıklarında yaşadığının ve en son 2004’te görüldüğünün altı çizildi.İnsan kaynaklı çevresel değişimler etkili oluyor23 canlı türünün yok olmasında iklim değişikliği, su kirliliği, ağaç kesimi, madencilik, aşırı avlanma ve yerleşim alanlarının genişlemesi gibi faktörlerin etkili olduğuna vurgu yapıldı.Balık ve Yaban Hayati Servisinden bilim insanı Bridget Fahey, canlıların tükenmesinde insan kaynaklı çevresel değişime işaret ederek, "Bu 23 türün her biri, ulusumuzun doğal mirası ve küresel biyoçeşitlilik için kalıcı bir kaybı temsil ediyor" değerlendirmesini yaptı.Son yıllarda 902 tür yok olduDünya genelinde ise son yıllarda 902 canlı türünün yok olduğunun altı çizilerek, bazı türlerin resmi olarak kayıtlara geçmemiş olması nedeniyle gerçek rakamların bunun çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi.Birçok bilim insanının, canlı türlerinin yok olma hızının endişe verici düzeye ulaştığına vurgu yaparak, dünyanın bir "yok olma krizi" içinde olduğu konusunda uyardığı kaydedildi.
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abd, canlı, soy tükenmesi, fildişi

ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi

18:15 29.09.2021 (güncellendi: 18:18 29.09.2021)
© Fotoğraf : Nikunj Patel/Bird Photographer of the Year 20192019'un En İyi Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları
2019'un En İyi Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Fotoğraf : Nikunj Patel/Bird Photographer of the Year 2019
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ABD'de, ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan 23 canlı türünün soyu tükendi. Kaybolan türlerin arasında en öne çıkan fildişi gagalı ağaçkakan cinsi, en son 2004’te görüldü.
ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nden yapılan açıklamada, çoğu güney eyaletleri ile Hawaii adasında yaşayan kuş, balık ve diğer canlılardan oluşan 23 türün artık bulunamadığı belirtildi.
Açıklamada 11 kuş, 8 taze su midyesi, 2 balık ile bir yarasa ve bitki türünün yeryüzünden tamamen yok olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.
Söz konusu türlerin 1960’lardan bu yana nesli tükenmekte olan türler listesinde yer aldığına dikkat çekildi.
Kaybolan türlerin arasında en öne çıkan fildişi gagalı ağaçkakan cinsinin Arkansas, Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletleri bataklıklarında yaşadığının ve en son 2004’te görüldüğünün altı çizildi.

İnsan kaynaklı çevresel değişimler etkili oluyor

23 canlı türünün yok olmasında iklim değişikliği, su kirliliği, ağaç kesimi, madencilik, aşırı avlanma ve yerleşim alanlarının genişlemesi gibi faktörlerin etkili olduğuna vurgu yapıldı.
Balık ve Yaban Hayati Servisinden bilim insanı Bridget Fahey, canlıların tükenmesinde insan kaynaklı çevresel değişime işaret ederek, "Bu 23 türün her biri, ulusumuzun doğal mirası ve küresel biyoçeşitlilik için kalıcı bir kaybı temsil ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Son yıllarda 902 tür yok oldu

Dünya genelinde ise son yıllarda 902 canlı türünün yok olduğunun altı çizilerek, bazı türlerin resmi olarak kayıtlara geçmemiş olması nedeniyle gerçek rakamların bunun çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi.
Birçok bilim insanının, canlı türlerinin yok olma hızının endişe verici düzeye ulaştığına vurgu yaparak, dünyanın bir "yok olma krizi" içinde olduğu konusunda uyardığı kaydedildi.
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