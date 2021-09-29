https://tr.sputniknews.com/20210929/abdli-cumhuriyetci-senator-cruzdan-baskan-bidena-kuzey-akim-2-tepkisi-1049373443.html

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Başkan Joe Biden'i, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına engel olmamakla suçlayarak, "Putin kazandı, Amerika kaybetti"... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T23:25+0300

2021-09-29T23:25+0300

2021-09-29T23:25+0300

dünya

abd

rusya

almanya

joe biden

ted cruz

kuzey akım-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049373416_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2441c8864cd779876240f37a6cd3241e.jpg

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Kuzey Akım-2 konusunda Washington ile Berlin arasında varılan mutabakata tepki gösterdi.Cruz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım-2'nin hizmete girmesine engel olunması çağrısını yaptığı konuşmalarının görüntülerini paylaştı.Kuzey Akım-2 projesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki işbirliğinin sonucu olduğunu öne süren Cruz, şu ifadeleri kullandı:Biden'ın, projeye destek veren Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini bıraktıktan sonra bile Kuzey Akım-2'ye karşı çıkmadığını kaydeden Cruz, "Şimdi bu nedir? Putin kazandı, Amerika kaybetti" dedi.Cruz, daha önce de Beyaz Saray’ın Kuzey Akım-2’ye karşı eylemlerini sert bir dille eleştirmişti. Senatör, Biden ve ekibinin Rusya karşısında 'boyun eğdiğini' savunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210927/rus-buyukelci-almanyadan-kuzey-akim-2-ile-ilgili-sorumluluklarini-yerine-getirmesini-bekliyoruz---1049272125.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, almanya, joe biden, ted cruz, kuzey akım-2