https://tr.sputniknews.com/20210929/abdli-cumhuriyetci-senator-cruzdan-baskan-bidena-kuzey-akim-2-tepkisi-1049373443.html
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Başkan Joe Biden'i, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına engel olmamakla suçlayarak, "Putin kazandı, Amerika kaybetti"... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T23:25+0300
2021-09-29T23:25+0300
2021-09-29T23:25+0300
dünya
abd
rusya
almanya
joe biden
ted cruz
kuzey akım-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049373416_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2441c8864cd779876240f37a6cd3241e.jpg
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Kuzey Akım-2 konusunda Washington ile Berlin arasında varılan mutabakata tepki gösterdi.Cruz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım-2'nin hizmete girmesine engel olunması çağrısını yaptığı konuşmalarının görüntülerini paylaştı.Kuzey Akım-2 projesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki işbirliğinin sonucu olduğunu öne süren Cruz, şu ifadeleri kullandı:Biden'ın, projeye destek veren Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini bıraktıktan sonra bile Kuzey Akım-2'ye karşı çıkmadığını kaydeden Cruz, "Şimdi bu nedir? Putin kazandı, Amerika kaybetti" dedi.Cruz, daha önce de Beyaz Saray’ın Kuzey Akım-2’ye karşı eylemlerini sert bir dille eleştirmişti. Senatör, Biden ve ekibinin Rusya karşısında 'boyun eğdiğini' savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210927/rus-buyukelci-almanyadan-kuzey-akim-2-ile-ilgili-sorumluluklarini-yerine-getirmesini-bekliyoruz---1049272125.html
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049373416_124:0:1191:800_1920x0_80_0_0_0794f0e914e96452824f02ea076cfc6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, almanya, joe biden, ted cruz, kuzey akım-2
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Başkan Joe Biden'i, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına engel olmamakla suçlayarak, "Putin kazandı, Amerika kaybetti" dedi.
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Kuzey Akım-2
konusunda Washington ile Berlin arasında varılan mutabakata
tepki gösterdi.
Cruz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım-2'nin hizmete girmesine engel olunması çağrısını yaptığı konuşmalarının görüntülerini paylaştı.
Kuzey Akım-2 projesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki işbirliğinin sonucu olduğunu öne süren Cruz, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır, sürekli ‘Rusya, Rusya, Rusya’ tekrarlandığı konuşmalar duyuyorum. Peki, şimdi Senato’da, Putin’e yüzyılın armağanını sunan Demokrat Başkanlarıyla çatışma cesareti bulabilecek tek bir Demokrat bulunabilir mi?"
Biden'ın, projeye destek veren Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini bıraktıktan sonra bile Kuzey Akım-2'ye karşı çıkmadığını kaydeden Cruz, "Şimdi bu nedir? Putin kazandı, Amerika kaybetti" dedi.
Cruz, daha önce de Beyaz Saray’ın Kuzey Akım-2’ye karşı eylemlerini sert bir dille eleştirmişti. Senatör, Biden ve ekibinin Rusya karşısında 'boyun eğdiğini' savunmuştu.