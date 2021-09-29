Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210929/abdli-cumhuriyetci-senator-cruzdan-baskan-bidena-kuzey-akim-2-tepkisi-1049373443.html
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Başkan Joe Biden'i, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına engel olmamakla suçlayarak, "Putin kazandı, Amerika kaybetti"... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T23:25+0300
2021-09-29T23:25+0300
dünya
abd
rusya
almanya
joe biden
ted cruz
kuzey akım-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049373416_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2441c8864cd779876240f37a6cd3241e.jpg
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Kuzey Akım-2 konusunda Washington ile Berlin arasında varılan mutabakata tepki gösterdi.Cruz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım-2'nin hizmete girmesine engel olunması çağrısını yaptığı konuşmalarının görüntülerini paylaştı.Kuzey Akım-2 projesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki işbirliğinin sonucu olduğunu öne süren Cruz, şu ifadeleri kullandı:Biden'ın, projeye destek veren Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini bıraktıktan sonra bile Kuzey Akım-2'ye karşı çıkmadığını kaydeden Cruz, "Şimdi bu nedir? Putin kazandı, Amerika kaybetti" dedi.Cruz, daha önce de Beyaz Saray’ın Kuzey Akım-2’ye karşı eylemlerini sert bir dille eleştirmişti. Senatör, Biden ve ekibinin Rusya karşısında 'boyun eğdiğini' savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210927/rus-buyukelci-almanyadan-kuzey-akim-2-ile-ilgili-sorumluluklarini-yerine-getirmesini-bekliyoruz---1049272125.html
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049373416_124:0:1191:800_1920x0_80_0_0_0794f0e914e96452824f02ea076cfc6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, almanya, joe biden, ted cruz, kuzey akım-2

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi

23:25 29.09.2021
© REUTERS / Tom WilliamsTed Cruz
Ted Cruz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Tom Williams
Abone ol
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Başkan Joe Biden'i, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına engel olmamakla suçlayarak, "Putin kazandı, Amerika kaybetti" dedi.
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Kuzey Akım-2 konusunda Washington ile Berlin arasında varılan mutabakata tepki gösterdi.
Cruz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım-2'nin hizmete girmesine engel olunması çağrısını yaptığı konuşmalarının görüntülerini paylaştı.
Kuzey Akım-2 projesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki işbirliğinin sonucu olduğunu öne süren Cruz, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır, sürekli ‘Rusya, Rusya, Rusya’ tekrarlandığı konuşmalar duyuyorum. Peki, şimdi Senato’da, Putin’e yüzyılın armağanını sunan Demokrat Başkanlarıyla çatışma cesareti bulabilecek tek bir Demokrat bulunabilir mi?"
Biden'ın, projeye destek veren Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini bıraktıktan sonra bile Kuzey Akım-2'ye karşı çıkmadığını kaydeden Cruz, "Şimdi bu nedir? Putin kazandı, Amerika kaybetti" dedi.
Cruz, daha önce de Beyaz Saray’ın Kuzey Akım-2’ye karşı eylemlerini sert bir dille eleştirmişti. Senatör, Biden ve ekibinin Rusya karşısında 'boyun eğdiğini' savunmuştu.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
Rus Büyükelçi: Almanya’dan Kuzey Akım-2 ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz
27 Eylül, 10:29
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:25ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cruz'dan Başkan Biden'a Kuzey Akım-2 tepkisi
23:12La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 656 evi kül etti
23:11Kılıçdaroğlu'ndan dolar tepkisi: Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile
23:01TVF Başkanı Üstündağ: Voleybolun geldiği nokta bizi mutlu ediyor
22:44Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Kişileri değiştirmekle sorunları çözemiyoruz, sıkıntı sistemde
22:40Orban, Gazprom'la yaptıkları anlaşmayı savundu: Kimden gaz alacağımıza kendimiz karar veririz
22:34El Salvador'dan bir kripto para adımı daha: Volkanik enerjiyle çalışan madencilik tesisi kuruldu
22:33İran, Güney Kore firmaları Samsung ve LG'den ev aletlerinin ithalatını yasakladı
22:2314 ilde 55 suçtan aranan şahıs Malatya'da yakalandı
22:23AB, Afganistan'a insani yardım için 300 milyon euro tahsis etti
22:14ABD: Türkiye'de yaşadığına inandığımız bir siber korsan, Chicago'daki bir otel zincirini hedef aldı
22:12Erzurum'da patlayan hattan akan su nedeniyle toprak kayması oldu
22:11CENTCOM komutanı McKenzie: Taliban, çekilme tamamlanana kadar ABD'nin Kabil'i korumasını teklif etti
21:55SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenler için açıklama: Merkezlerimiz 23.59'a kadar açık olacak
21:55Avrupa Merkez Bankası'ndan ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı
21:52Eda Erdem: Atatürkçü, ülkesini seven, adil kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarıya taşıyacağız
21:50Fed Başkanı Powell: Yüksek enflasyon kalıcı olmayacak
21:40Çin’in Kabil Büyükelçisi Vang Yu: Afganistan’a ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı
21:30Türk Kardiyoloji Derneği: Pandemide kalp krizi geçirenlerin neredeyse yarısı hastaneye başvurmadı
21:24Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız