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https://tr.sputniknews.com/20210929/abdli-diplomatlar-donbassi-ziyaret-etti-1049348429.html
ABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti
ABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği temsilcileri, Donbass'ta Ukraynalı silahlı güçler tarafından yürütülen Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun icra bölgesini ziyaret... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T12:51+0300
2021-09-29T12:51+0300
dünya
abd
rusya
donetsk
donbass
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
diplomat
görüşme
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Birleşik Kuvvetler Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD heyeti, Donbass'ta Ukraynalı temsilcilerle bir araya geldi.'Mariupol' taktik grubu komutanıyla görüşerek Azak Denizi ve diğer bölgelerdeki güvenlik politikası hakkında bilgi alan heyet, ülkenin karasularındaki durumu değerlendirmek için küçük zırhlı tekneyle Azak Denizi'ne açıldı.Heyet, deniz güvenlik birliklerinden birini ziyaret ederek silahları ve askeri teçhizatı inceledi.
rusya
donetsk
donbass
ukrayna
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abd, rusya, donetsk, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, diplomat, görüşme

ABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti

12:51 29.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti
ABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Sputnik
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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği temsilcileri, Donbass'ta Ukraynalı silahlı güçler tarafından yürütülen Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun icra bölgesini ziyaret etti.
Birleşik Kuvvetler Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD heyeti, Donbass'ta Ukraynalı temsilcilerle bir araya geldi.

'Mariupol' taktik grubu komutanıyla görüşerek Azak Denizi ve diğer bölgelerdeki güvenlik politikası hakkında bilgi alan heyet, ülkenin karasularındaki durumu değerlendirmek için küçük zırhlı tekneyle Azak Denizi'ne açıldı.

Heyet, deniz güvenlik birliklerinden birini ziyaret ederek silahları ve askeri teçhizatı inceledi.
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