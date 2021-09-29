ABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti

Birleşik Kuvvetler Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD heyeti, Donbass'ta Ukraynalı temsilcilerle bir araya geldi.'Mariupol' taktik grubu komutanıyla görüşerek Azak Denizi ve diğer bölgelerdeki güvenlik politikası hakkında bilgi alan heyet, ülkenin karasularındaki durumu değerlendirmek için küçük zırhlı tekneyle Azak Denizi'ne açıldı.Heyet, deniz güvenlik birliklerinden birini ziyaret ederek silahları ve askeri teçhizatı inceledi.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği temsilcileri, Donbass'ta Ukraynalı silahlı güçler tarafından yürütülen Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun icra bölgesini ziyaret etti.
Birleşik Kuvvetler Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD heyeti, Donbass'ta Ukraynalı temsilcilerle bir araya geldi.
'Mariupol' taktik grubu komutanıyla görüşerek Azak Denizi ve diğer bölgelerdeki güvenlik politikası hakkında bilgi alan heyet, ülkenin karasularındaki durumu değerlendirmek için küçük zırhlı tekneyle Azak Denizi'ne açıldı.
Heyet, deniz güvenlik birliklerinden birini ziyaret ederek silahları ve askeri teçhizatı inceledi.