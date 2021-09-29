https://tr.sputniknews.com/20210929/abdli-diplomatlar-donbassi-ziyaret-etti-1049348429.html

ABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti

ABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği temsilcileri, Donbass'ta Ukraynalı silahlı güçler tarafından yürütülen Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun icra bölgesini ziyaret... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T12:51+0300

2021-09-29T12:51+0300

2021-09-29T12:51+0300

dünya

abd

rusya

donetsk

donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

diplomat

görüşme

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Birleşik Kuvvetler Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD heyeti, Donbass'ta Ukraynalı temsilcilerle bir araya geldi.'Mariupol' taktik grubu komutanıyla görüşerek Azak Denizi ve diğer bölgelerdeki güvenlik politikası hakkında bilgi alan heyet, ülkenin karasularındaki durumu değerlendirmek için küçük zırhlı tekneyle Azak Denizi'ne açıldı.Heyet, deniz güvenlik birliklerinden birini ziyaret ederek silahları ve askeri teçhizatı inceledi.

rusya

donetsk

donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

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abd, rusya, donetsk, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, diplomat, görüşme