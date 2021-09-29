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Köpeğe cinsel saldırı yaparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan kişi için yakalama kararı
Köpeğe cinsel saldırı yaparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan kişi için yakalama kararı
Ankara'da, kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T16:08+0300
2021-09-29T16:08+0300
yaşam
köpek
sapık
hayvan hakları
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Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatı ile Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı. Sanık Volkan U. duruşmaya gelmedi.Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin can güvenliği gerekçesiyle davaya katılamadığını söyledi. Ankara Barosu avukatları ise sanığın duruşmalara zorla getirilmesini ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek, davayı 14 Aralık'a erteledi.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, geçen yıl cenaze nedeniyle şehir dışına çıkmak zorunda kalan S.T, köpeğini Çankaya Küçükesat'taki evinde bakması için 5 yıldır tanıdığı Volkan U'ya teslim etti.Sabaha karşı S.T'nin oğlu U.S'yi arayan komşuları, evden köpek sesleri geldiğini söyledi. Komşuların telefonu üzerine eve giden U.S, köpeğin öldüğünü anlayınca durumu polise bildirdi.Suçlamayı kabul etmediKöpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Volkan U, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelinin haftada iki gün en yakın karakola giderek, imza atması kararlaştırıldı.Başsavcılık, Volkan U. hakkında, "sahipli mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenleyerek dava açtı.
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köpek, sapık, hayvan hakları

Köpeğe cinsel saldırı yaparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan kişi için yakalama kararı

16:08 29.09.2021
© AAmahkeme - karar
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA
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Ankara'da, kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatı ile Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı. Sanık Volkan U. duruşmaya gelmedi.
Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin can güvenliği gerekçesiyle davaya katılamadığını söyledi. Ankara Barosu avukatları ise sanığın duruşmalara zorla getirilmesini ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek, davayı 14 Aralık'a erteledi.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, geçen yıl cenaze nedeniyle şehir dışına çıkmak zorunda kalan S.T, köpeğini Çankaya Küçükesat'taki evinde bakması için 5 yıldır tanıdığı Volkan U'ya teslim etti.
Sabaha karşı S.T'nin oğlu U.S'yi arayan komşuları, evden köpek sesleri geldiğini söyledi. Komşuların telefonu üzerine eve giden U.S, köpeğin öldüğünü anlayınca durumu polise bildirdi.

Suçlamayı kabul etmedi

Köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Volkan U, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelinin haftada iki gün en yakın karakola giderek, imza atması kararlaştırıldı.
Başsavcılık, Volkan U. hakkında, "sahipli mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenleyerek dava açtı.
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