https://tr.sputniknews.com/20210929/mihriban-hurmacidan-karsi-dava-ozer-hurmacidan-bosanmak-icin-30-milyon-tl-istiyor-1049342041.html
Mihriban Hurmacı'dan karşı dava: Özer Hurmacı'dan boşanmak için 30 milyon TL istiyor
Mihriban Hurmacı'dan karşı dava: Özer Hurmacı'dan boşanmak için 30 milyon TL istiyor
Mihriban Hurmacı, "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" diyerek kendisine boşanma davası açan futbolcu eşi Özer Hurmacı’ya karşı dava açtı... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T09:16+0300
2021-09-29T09:16+0300
2021-09-29T09:16+0300
yaşam
futbol
tazminat
astroloji
boşanma davası
nafaka
özer hurmacı
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Mihriban Hurmacı, "Astroloji haritalarına bakarak beni aldatan adam olmakla suçluyor" iddiasıyla kendisine boşanma davası açan eşi Özer Hurmacı’ya karşı boşanma davası açtı.Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre iddiaların kurgu ve iftira olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.Hurmacı dilekçesinde, “Özer Hurmacı, ‘Ne kazandıysam kendi emeğimle kazandım. İstediğim şartlarda boşanmazsan oturduğun evden de atarım' diyerek müvekkilimi tehdit etmektedir. Özer Hurmacı’nın tehditleri yüzünden müvekkilimin can güvenliği de tehlikededir” denildi. 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini isteyen Mihriban Hurmacı, çocukları için aylık 75 bin lira iştirak nafakası talep etti. Ayrıca eşinden 15 milyon maddi, 15 milyon da manevi tazminat istedi.
https://tr.sputniknews.com/20210919/futbolcu-hurmaci-bosaniyor-gerekcesi-astroloji-1049035054.html
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futbol, tazminat, astroloji, boşanma davası, nafaka, özer hurmacı
Mihriban Hurmacı'dan karşı dava: Özer Hurmacı'dan boşanmak için 30 milyon TL istiyor
Mihriban Hurmacı, "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" diyerek kendisine boşanma davası açan futbolcu eşi Özer Hurmacı’ya karşı dava açtı. Mihriban Hurmacı, boşanmak için 30 milyon TL istiyor.
Mihriban Hurmacı, "Astroloji haritalarına bakarak beni aldatan adam olmakla suçluyor" iddiasıyla kendisine boşanma davası açan eşi Özer Hurmacı’ya karşı boşanma davası açtı.
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre
iddiaların kurgu ve iftira olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti.
Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Hurmacı dilekçesinde, “Özer Hurmacı, ‘Ne kazandıysam kendi emeğimle kazandım. İstediğim şartlarda boşanmazsan oturduğun evden de atarım' diyerek müvekkilimi tehdit etmektedir. Özer Hurmacı’nın tehditleri yüzünden müvekkilimin can güvenliği de tehlikededir” denildi.
3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini isteyen Mihriban Hurmacı, çocukları için aylık 75 bin lira iştirak nafakası talep etti. Ayrıca eşinden 15 milyon maddi, 15 milyon da manevi tazminat istedi.