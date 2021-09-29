https://tr.sputniknews.com/20210929/unlu-rus-siber-guvenlik-sirketinin-kurucusu-sackov-tutuklandi-1049351691.html

Ünlü Rus siber güvenlik şirketinin kurucusu Saçkov tutuklandı

Ünlü Rus siber güvenlik şirketinin kurucusu Saçkov tutuklandı

Rusya'nın en ünlü siber güvenlik şirketi Group-IB'nin kurucusu İlya Saçkov, dün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede vatana ihanet suçlamasıyla 2... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T14:08+0300

2021-09-29T14:08+0300

2021-09-29T14:10+0300

dünya

siber güvenlik

vatana ihanet

dmitriy peskov

tutuklama

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Rus polisi dün Group-IB'nin Moskova'daki genel merkezine baskın düzenledi. Şirkette yapılan aramalar sonucunda Saçkov, gözaltına alındı.Mahkemeye çıkarılan Saçkov, vatana ihanet suçlamasıyla 2 ay hapse mahkum edildi. Rus emniyetinden kaynaklara dayandırılan haberlerde Saçkov'un yabancı istihbarat servislerine keşif istihbarat bilgileri verdiğine dair suçlamaları kabul etmediği belirtildi.35 yaşındaki Saçkov, Rusya Devlet Duması, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi ve AGİT'in siber güvenlikle ilgili bilirkişi komitelerinde üye olarak yer alıyor.Peskov: Diğer şirketlerin çekinceleri yokGünlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Saçkov'un tutuklanmasının ardından bilişim teknolojileri şirketlerinin Rus ve yabancı devlet kurumlarıyla işbirliği yapmaktan korkacağına dair çekinceleri bulunmadığını söyledi.Saçkov davası hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıklarını anlatan Peskov, "Saçkov'un tutuklanması, ülkemizdeki iş ve yatırım iklimiyle hiçbir şekilde bağlantılı değil. Gördüğünüz gibi suçlamalar ekonomiyle değil, vatana ihanetle ilgili" ifadelerini kullandı.Saçkov'un 2003 yılında sınıf arkadaşlarıyla kurduğu Group-IB şirketi, siber saldırıların önlenmesi ve soruşturulması konusunda uzmanlaşmış bir kuruluş. Şirketin Hollanda, Singapur, Dubai ve Tataristan Cumhuriyeti'nin İnnopolis kentinde şubeleri bulunuyor.Group-IB'nin müşterileri arasında Sberbank, Alfa-Bank, Megafon ve Rostec de dahil dünyanın en büyük Rus ve yabancı finans, enerji, sanayi şirketleri, yazılım şirketleri, telekomünikasyon operatörleri ile devlet kurumları yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210929/patrusev-rusyadaki-secimler-sirasinda-900den-fazla-siber-saldiri-tespit-edildi-1049343584.html

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siber güvenlik, vatana ihanet, dmitriy peskov, tutuklama