https://tr.sputniknews.com/20210930/abdde-2-milyon-genc-elektronik-sigara-kullaniyor-1049411662.html

'ABD'de 2 milyon genç elektronik sigara kullanıyor'

'ABD'de 2 milyon genç elektronik sigara kullanıyor'

Yapılan bir araştırma, ABD'deki 2 milyon gencin elektronik sigara kullandığını, bunlardan yüzde 80'inin aromalı olanları tercih ettiğini ortaya koydu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T23:39+0300

2021-09-30T23:39+0300

2021-09-30T23:40+0300

yaşam

abd

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

elektronik sigara

gençler

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından ortaklaşa yürütülen bir çalışmada, önemli bir halk sağlığı problemi olan elektronik sigara kullanımının gençler arasındaki yayılımı incelendi.FDA Tütün Ürünleri Merkezi Direktörü Mitch Zeller, araştırmanın sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, "Bu veriler, aromalı elektronik sigaraların çocuklar arasında hala son derece popüler olduğu gerçeğini vurgulamaktadır" dedi.Zeller, "FDA, aromalı elektronik nikotin dağıtım sistemi ürünleri için bir milyondan fazla ön pazar başvurusunun reddedilmesinde de görüldüğü gibi, çocuklara elektronik sigara ve likid satan veya bunu amaçlayanlara karşı harekete geçmeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.Yetlili, ayrıca bu ürünlerin piyasadan temizlenmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.Araştırma hangi verileri sunuyor?CDC'nin Haftalık Morbidite ve Mortalite Raporu'nda yayınlanan ve 2021 Ulusal Gençler Arası Tütün Kullanımı Araştırması'ndan (NYTS) elde edilen verilere dayan çalışmada, orta okul ve lise öğrencileri arasında elektronik sigara kullanımına odaklanıldı.Lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 11.3'ü (1.72 milyon) ve ortaokul öğrencilerinin tahmini yüzde 2.8'i (320 bin) halihazırda e-sigara kullandığını bildirdi.Araştırma, mevcut kullanıcılar arasında, elektronik sigara kullanan 4 lise öğrencisinden 1'inden fazlası (yüzde 27.6) ve elektronik sigara kullanan yaklaşık 12 ortaokul öğrencisinden 1'inin (yüzde 8.3) bu ürünleri her gün kullandığını gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20210629/abdde-elektronik-sigara-ureticisi-gencleri-nikotin-bagimlisi-yaptigi-gerekcesiyle-40-milyon-dolar-1044840321.html

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abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), elektronik sigara, gençler, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)