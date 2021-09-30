https://tr.sputniknews.com/20210930/bahcesine-giren-timsahi-cop-kovasiyla-cikaran-adam-viral-oldu-1049394356.html

Bahçesine giren timsahı çöp kovasıyla çıkaran adam viral oldu

Bahçesine giren timsahı çöp kovasıyla çıkaran adam viral oldu

ABD'de Eugene Bozzi isimli adamın, bahçesine giren timsahı çok kovasıyla çıkardığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Timsahı yakaladıktan sonra... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T16:05+0300

2021-09-30T16:05+0300

2021-09-30T16:05+0300

yaşam

abd

florida

timsah

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Florida'da yaşayan 26 yaşındaki ABD ordusu gazisi Eugene Bozzi, çocuklarının kendisine bahçede timsah gördüklerini söylemesinin ardından harekete geçti. Hem kendi hem de bahçede oynayan çocukların güvenliği için endişe eden Bozzi, timsaha da zarar vermeden bölgeden uzaklaştırmayı ilginç bir yöntemle başardı. Büyük bir çöp kovasını timsahın üzerine doğru iten Bozzi, daha sonra kovanın kapağını da kapatarak hayvanın içeride kalmasını sağladı. Bozzi'nin yönteminin başarılı olmasının ardından çevredekiler adamı alkışlayarak teşekkür etti. O anların görüntüleri ise Twitter'da milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğeni aldı. USA Today'e konuşan Bozzi, timsahı yaşam alanlarından uzak sulak bir bölgeye bıraktığını söyledi. "Ne timsah ne de insanlar zarar görmedi" diyen Bozzi, "Çöpün ön tarafını su aygırı ağzı gibi kullandım. Bu sırada timsahın geri adım attığını gördüm, bu yüzden avantajlıyım. Kendimi daha rahat hissetmek için o an yapmam gerekeni yaptım" diye konuştu.

florida

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abd, florida, timsah