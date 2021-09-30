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https://tr.sputniknews.com/20210930/biden-mahmud-abbasin-bm-genel-kurulunun-oturum-aralarinda-gorusme-talebini-geri-cevirdi-1049374289.html
'Biden, Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında görüşme talebini geri çevirdi'
'Biden, Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında görüşme talebini geri çevirdi'
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında ikili bir görüşme gerçekleştirme yönündeki talebini... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T00:08+0300
2021-09-30T00:08+0300
dünya
israil
filistin
mahmud abbas
joe biden
bm genel kurulu
görüşme
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Axios haber sitesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçtiğimiz günlerde 76'ıncısı düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısının oturum aralarında ikili bir görüşme düzenleme talebini reddettiğini yazdı.Haberde, Abbas'ın Biden ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplantının oturum aralarında ya da etkinliğin ardından Washington'da ​​buluşmak istediği belirtildi.Ancak Biden, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ​​Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.ABD Başkanı, New York'tan Washington'a döndükten kısa bir süre sonra da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile görüştü.İsrail'in Washington Büyükelçisi Gilad Erdan, bu haftanın başlarında Sputnik'e yaptığı açıklamada Tel Aviv'in Filistinlilerle hiçbir ön koşul olmaksızın görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.Geçen hafta Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise, Filistinlilerin de İsrail ile barış görüşmelerini sürdürmeye hazır olduklarını, ancak İsrail'in yeni liderliğinden henüz bu yönde bir istek sezmediklerini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210929/bm-israil-filistin-baris-gorusmelerini-canlandirma-zamani-geldi-1049367232.html
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israil, filistin, mahmud abbas, joe biden, bm genel kurulu, görüşme

'Biden, Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında görüşme talebini geri çevirdi'

00:08 30.09.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında ikili bir görüşme gerçekleştirme yönündeki talebini geri çevirdiği bildirildi.
Axios haber sitesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçtiğimiz günlerde 76'ıncısı düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısının oturum aralarında ikili bir görüşme düzenleme talebini reddettiğini yazdı.
Haberde, Abbas'ın Biden ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplantının oturum aralarında ya da etkinliğin ardından Washington'da ​​buluşmak istediği belirtildi.
Ancak Biden, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ​​Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
ABD Başkanı, New York'tan Washington'a döndükten kısa bir süre sonra da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile görüştü.
İsrail'in Washington Büyükelçisi Gilad Erdan, bu haftanın başlarında Sputnik'e yaptığı açıklamada Tel Aviv'in Filistinlilerle hiçbir ön koşul olmaksızın görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.
Geçen hafta Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise, Filistinlilerin de İsrail ile barış görüşmelerini sürdürmeye hazır olduklarını, ancak İsrail'in yeni liderliğinden henüz bu yönde bir istek sezmediklerini ifade etmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
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