https://tr.sputniknews.com/20210930/eski-masterchef-yarismacisi-murat-ozdemir-yeniden-gozaltina-alindi-1049395707.html

Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı

Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı

Bolu'da aracını bilinçli bir şekilde kaldırıma park ederek sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında polis ekipleriyle tartıştığı görüntüleri paylaşan eski... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T16:23+0300

2021-09-30T16:23+0300

2021-09-30T16:23+0300

yaşam

video

polis

ceza

tartışma

yarışma

murat özdemir

yarışma programı

trafik polisi

masterchef

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Geçtiğimiz yıllarda MasterChef adlı yarışma programında ünlü olan Murat Özdemir, şoförüyle birlikte geldiği Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi`nde üzerinde ismi yazılı olan aracını kaldırıma park etti.Özdemir'in olay yerinden ayrılmasının ardından vatandaşlar, araçta bulunan şoföre tepki göstererek aracı kaldırmasını istedi.Vatandaşlarla araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi.Polisi görünce aracının yanına geldiYaşananları uzaktan izleyen Murat Özdemir, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak aracın yanına geldi. Polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Özdemir, polislere yönelik olarak “Cezayı yazsın. Bizde para çok” dedi.Konuşmalarıyla ekipleri uzun süre uğraştıran Özdemir ve şoförü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Özdemir, aracını yine aynı yere park ederek polis ekiplerine rüşvet teklif ettiği için gözaltına alınmıştı.

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