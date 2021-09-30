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Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı
Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı
Bolu'da aracını bilinçli bir şekilde kaldırıma park ederek sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında polis ekipleriyle tartıştığı görüntüleri paylaşan eski... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T16:23+0300
2021-09-30T16:23+0300
yaşam
video
polis
ceza
tartışma
yarışma
murat özdemir
yarışma programı
trafik polisi
masterchef
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Geçtiğimiz yıllarda MasterChef adlı yarışma programında ünlü olan Murat Özdemir, şoförüyle birlikte geldiği Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi`nde üzerinde ismi yazılı olan aracını kaldırıma park etti.Özdemir'in olay yerinden ayrılmasının ardından vatandaşlar, araçta bulunan şoföre tepki göstererek aracı kaldırmasını istedi.Vatandaşlarla araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi.Polisi görünce aracının yanına geldiYaşananları uzaktan izleyen Murat Özdemir, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak aracın yanına geldi. Polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Özdemir, polislere yönelik olarak “Cezayı yazsın. Bizde para çok” dedi.Konuşmalarıyla ekipleri uzun süre uğraştıran Özdemir ve şoförü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Özdemir, aracını yine aynı yere park ederek polis ekiplerine rüşvet teklif ettiği için gözaltına alınmıştı.
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video, polis, ceza, tartışma, yarışma, murat özdemir, yarışma programı, trafik polisi, masterchef

Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı

16:23 30.09.2021
© İHAEski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı
Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© İHA
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Bolu'da aracını bilinçli bir şekilde kaldırıma park ederek sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında polis ekipleriyle tartıştığı görüntüleri paylaşan eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir ve şoförü gözaltına alındı.
Geçtiğimiz yıllarda MasterChef adlı yarışma programında ünlü olan Murat Özdemir, şoförüyle birlikte geldiği Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi`nde üzerinde ismi yazılı olan aracını kaldırıma park etti.
Özdemir'in olay yerinden ayrılmasının ardından vatandaşlar, araçta bulunan şoföre tepki göstererek aracı kaldırmasını istedi.
Vatandaşlarla araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi.

Polisi görünce aracının yanına geldi

Yaşananları uzaktan izleyen Murat Özdemir, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak aracın yanına geldi. Polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Özdemir, polislere yönelik olarak “Cezayı yazsın. Bizde para çok” dedi.
Konuşmalarıyla ekipleri uzun süre uğraştıran Özdemir ve şoförü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Özdemir, aracını yine aynı yere park ederek polis ekiplerine rüşvet teklif ettiği için gözaltına alınmıştı.
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