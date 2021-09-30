https://tr.sputniknews.com/20210930/eski-sozcunun-putinin-davranislari-ile-ilgili-iddiasina-trumptan-sert-yanit-1049375090.html
Eski sözcünün Putin’in davranışları ile ilgili iddiasına Trump’tan sert yanıt
Eski sözcünün Putin’in davranışları ile ilgili iddiasına Trump’tan sert yanıt
Eski ABD Başkanı Trump, eski Sözcüsü Grisham’ın kaleme aldığı ve Beyaz Saray’daki çalışma deneyimlerini anlattığı yeni kitabında Rusya lideri Putin ve diğer... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T00:41+0300
2021-09-30T00:41+0300
2021-09-30T00:41+0300
dünya
abd
vladimir putin
donald trump
stephanie grisham
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Eski Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham’ın, ‘Şimdi sorularınızı yanıtlayacağım: Trump’ın Beyaz Saray’ında gördüklerim’ adlı kitabında kendisi, eşi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yazdıklarını sert bir dille eleştirdi.Sözcüsü Liz Harrington’un Twitter hesabından sözlerini alıntıladığı Trump, “Stephanie'nin gerekli becerilere sahip olmadığı en başından belliydi. Kişisel hayatındaki sorunlardan sonra hırçınlaşmıştı. Zamanla ona güvenmeyi bıraktılar ve hatta onu tamamen unutuyorlardı" ifadelerini paylaştı.Grisham'ı gerçeği yansıtmayan bilgileri açıklamakla suçlayan Trump, “O radikal solcu yayınevlerinden ‘onur kırıcı ve doğru olmayan şeyler anlattığı’ için para alıyor” ifadelerini kullandı.Trump, yazının sonunda Grisham'ın kitabındakine benzer içerikleri ‘sıkıcı çöp’ olarak nitelendirdi ve bir gün kendisinin ve çalışma ekibinin basından adil muamele görmeyi başaracağını umduğunu ifade etti.Grisham, 5 Ekim’de piyasaya çıkacak olan ‘Şimdi sorularınızı yanıtlayacağım: Trump’ın Beyaz Saray’ında gördüklerim’ adlı kitabında, Beyaz Saray’da önce Donald Trump, sonra da eski First Lady Melania Trup ile birlikte çalıştığı günleri anlatıyor.Grisham, Trump'ın 2015 başkanlık kampanyası sırasında basın sekreteri olarak görev yapmış, ardından Beyaz Saray'da seçilen başkanın basın sözcülüğünü ve sonrasında Melania Trump'ın sözcülüğünü yapmıştı.Son günlerde ABD medyası, bu kitaba atıfta bulunarak Trump'ı eleştiren ve itibarına gölge düşürücü içerikler yayınlamıştı.Grisham, kitabında Putin’in 2019 yılında Japonya’da Trump ile gerçekleşen görüşmesinde ABD’li mevkidaşının mikroplardan korktuğu için bilerek birkaç kez öksürdüğünü, ayrıca Trump’ın dikkatini dağıtmak amacıyla çevirmen olarak ‘güzel esmer’ seçtiğini öne sürmüştü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise eski sözcünün kitabında dile getirilen iddiaları saçmalık olarak tanımlamıştı.
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abd, vladimir putin, donald trump, stephanie grisham
Eski sözcünün Putin’in davranışları ile ilgili iddiasına Trump’tan sert yanıt
Eski ABD Başkanı Trump, eski Sözcüsü Grisham’ın kaleme aldığı ve Beyaz Saray’daki çalışma deneyimlerini anlattığı yeni kitabında Rusya lideri Putin ve diğer konular hakkında yazdıklarını sert bir dille eleştirdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump
, Eski Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham
’ın, ‘Şimdi sorularınızı yanıtlayacağım: Trump’ın Beyaz Saray’ında gördüklerim’ adlı kitabında kendisi, eşi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yazdıklarını
sert bir dille eleştirdi.
Sözcüsü Liz Harrington’un Twitter hesabından sözlerini alıntıladığı Trump, “Stephanie'nin gerekli becerilere sahip olmadığı en başından belliydi. Kişisel hayatındaki sorunlardan sonra hırçınlaşmıştı. Zamanla ona güvenmeyi bıraktılar ve hatta onu tamamen unutuyorlardı" ifadelerini paylaştı.
Grisham'ı gerçeği yansıtmayan bilgileri açıklamakla
suçlayan Trump, “O radikal solcu yayınevlerinden ‘onur kırıcı ve doğru olmayan şeyler anlattığı’ için para alıyor
” ifadelerini kullandı.
Trump, yazının sonunda Grisham'ın kitabındakine benzer içerikleri ‘sıkıcı çöp’ olarak nitelendirdi ve bir gün kendisinin ve çalışma ekibinin basından adil muamele görmeyi başaracağını umduğunu ifade etti.
Grisham, 5 Ekim’de piyasaya çıkacak olan ‘Şimdi sorularınızı yanıtlayacağım: Trump’ın Beyaz Saray’ında gördüklerim’ adlı kitabında, Beyaz Saray’da önce Donald Trump, sonra da eski First Lady Melania Trup ile birlikte çalıştığı günleri anlatıyor.
Grisham, Trump'ın 2015 başkanlık kampanyası sırasında basın sekreteri olarak görev yapmış, ardından Beyaz Saray'da seçilen başkanın basın sözcülüğünü ve sonrasında Melania Trump'ın sözcülüğünü yapmıştı.
Son günlerde ABD medyası, bu kitaba atıfta bulunarak Trump'ı eleştiren ve itibarına gölge düşürücü içerikler yayınlamıştı.
Grisham, kitabında Putin’in 2019 yılında Japonya’da Trump ile gerçekleşen görüşmesinde ABD’li mevkidaşının mikroplardan korktuğu için bilerek birkaç kez öksürdüğünü, ayrıca Trump’ın dikkatini dağıtmak amacıyla çevirmen olarak ‘güzel esmer’ seçtiğini öne sürmüştü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise eski sözcünün kitabında dile getirilen iddiaları saçmalık olarak tanımlamıştı.