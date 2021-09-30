https://tr.sputniknews.com/20210930/fransanin-aukus-anlasmasinin-ardindan-geri-cagirdigi-washington-buyukelcisi-abdye-geri-dondu-1049374811.html
Fransa'nın AUKUS anlaşmasının ardından geri çağırdığı Washington Büyükelçisi, ABD'ye geri döndü
Fransa'nın AUKUS anlaşmasının ardından geri çağırdığı Washington Büyükelçisi, ABD'ye geri döndü
Fransa'nın, ABD'nin Avustralya ile yaptığı denizaltı anlaşması sonrasında geri çağırdığı Washington Büyükelçisi Philippe Etienne, ABD'ye geri döndü. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T00:30+0300
2021-09-30T00:30+0300
2021-09-30T00:30+0300
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abd
fransa
büyükelçi
aukus
philippe etienne
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ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın güneydoğu Asya'da Çin'i baskılamak amacıyla yaptığı AUKUS anlaşması, Canberra'nın Fransa ile olan sözleşmesini feshetmesi nedeniyle gerilime neden olmuştu.Fransa'nın yaşananların ardından geri çağırdığı ABD Büyükelçisi Philippe Etienne, geçtiğimiz saatlerde Washington'a geri döndü.Etienne, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ile konuyla ilgili yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Büyükelçi Etienne'i Washington'a geri gönderme kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210925/cinli-diplomattan-aukus-tepkisi-pekin-ilk-nukleer-saldiriyi-yapmaya-hazir-olmali-1049244305.html
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abd, fransa, büyükelçi, aukus , philippe etienne
Fransa'nın AUKUS anlaşmasının ardından geri çağırdığı Washington Büyükelçisi, ABD'ye geri döndü
Fransa'nın, ABD'nin Avustralya ile yaptığı denizaltı anlaşması sonrasında geri çağırdığı Washington Büyükelçisi Philippe Etienne, ABD'ye geri döndü.
ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın güneydoğu Asya'da Çin'i baskılamak amacıyla yaptığı AUKUS anlaşması, Canberra'nın Fransa ile olan sözleşmesini feshetmesi nedeniyle gerilime neden olmuştu.
Fransa'nın yaşananların ardından geri çağırdığı ABD Büyükelçisi Philippe Etienne, geçtiğimiz saatlerde Washington'a geri döndü.
Etienne, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ile konuyla ilgili yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Büyükelçi Etienne'i Washington'a geri gönderme kararı almıştı.