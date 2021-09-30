https://tr.sputniknews.com/20210930/polonya-belarus-sinirinda-ilan-ettigi-olaganustu-hali-60-gun-daha-uzatti-1049378099.html

Polonya, Belarus sınırında ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattı

Polonya, Belarus sınırında ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, sığınmacı krizi nedeniyle Belarus sınırında ilan edilen olağanüstü halin 60 gün daha uzatılmasına ilişkin kararnameyi... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T04:30+0300

2021-09-30T04:30+0300

2021-09-30T04:30+0300

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olağanüstü hal

sığınmacı krizi

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Polonya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Duda'nın sığınmacı krizi nedeniyle ülkenin Belarus sınırında ilan edilen olağanüstü halin 60 gün daha uzatılmasını öngören kararnameyi imzalayarak parlamentoya gönderdiği belirtildi.Açıklamada, ülkenin Podlaskie ve Lublin voyvodalıklarının bazı bölgelerini kapsayan kararın, anayasanın 230. maddesinin 2. fıkrası uyarınca alındığı kaydedildi.Duda, imzaladığı kararnameyi, onaylaması talebiyle parlamento başkanına gönderdi.Son haftalarda Afganistan'daki kaosun ardından çok sayıda sığınmacı, Belarus üzerinden Letonya, Litvanya ve Polonya'ya geçmeye çalışarak krize neden olmuştu.Sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalan Baltık ülkeleri, Minsk'i, kapsamlı yaptırımlara misilleme olarak AB'yi istikrarsızlaştırmak için yasadışı göçün önünü açmakla suçlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210909/belarus-ab-ulkelerinin-sinir-disi-ettigi-yasadisi-gocmenleri-kabul-etmeyecek-1048772609.html

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