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Polonya, Belarus sınırında ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattı
Polonya, Belarus sınırında ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattı
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, sığınmacı krizi nedeniyle Belarus sınırında ilan edilen olağanüstü halin 60 gün daha uzatılmasına ilişkin kararnameyi... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T04:30+0300
2021-09-30T04:30+0300
dünya
polonya
belarus
olağanüstü hal
sığınmacı krizi
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Polonya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Duda'nın sığınmacı krizi nedeniyle ülkenin Belarus sınırında ilan edilen olağanüstü halin 60 gün daha uzatılmasını öngören kararnameyi imzalayarak parlamentoya gönderdiği belirtildi.Açıklamada, ülkenin Podlaskie ve Lublin voyvodalıklarının bazı bölgelerini kapsayan kararın, anayasanın 230. maddesinin 2. fıkrası uyarınca alındığı kaydedildi.Duda, imzaladığı kararnameyi, onaylaması talebiyle parlamento başkanına gönderdi.Son haftalarda Afganistan'daki kaosun ardından çok sayıda sığınmacı, Belarus üzerinden Letonya, Litvanya ve Polonya'ya geçmeye çalışarak krize neden olmuştu.Sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalan Baltık ülkeleri, Minsk'i, kapsamlı yaptırımlara misilleme olarak AB'yi istikrarsızlaştırmak için yasadışı göçün önünü açmakla suçlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210909/belarus-ab-ulkelerinin-sinir-disi-ettigi-yasadisi-gocmenleri-kabul-etmeyecek-1048772609.html
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polonya, belarus, olağanüstü hal, sığınmacı krizi

Polonya, Belarus sınırında ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattı

04:30 30.09.2021
© REUTERS / Kacper PempelPolonya - Belarus sınırı
Polonya - Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, sığınmacı krizi nedeniyle Belarus sınırında ilan edilen olağanüstü halin 60 gün daha uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Polonya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Duda'nın sığınmacı krizi nedeniyle ülkenin Belarus sınırında ilan edilen olağanüstü halin 60 gün daha uzatılmasını öngören kararnameyi imzalayarak parlamentoya gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkenin Podlaskie ve Lublin voyvodalıklarının bazı bölgelerini kapsayan kararın, anayasanın 230. maddesinin 2. fıkrası uyarınca alındığı kaydedildi.
Duda, imzaladığı kararnameyi, onaylaması talebiyle parlamento başkanına gönderdi.
Son haftalarda Afganistan'daki kaosun ardından çok sayıda sığınmacı, Belarus üzerinden Letonya, Litvanya ve Polonya'ya geçmeye çalışarak krize neden olmuştu.
Sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalan Baltık ülkeleri, Minsk'i, kapsamlı yaptırımlara misilleme olarak AB'yi istikrarsızlaştırmak için yasadışı göçün önünü açmakla suçlamıştı.
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