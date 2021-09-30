https://tr.sputniknews.com/20210930/rusya-facebooka-cirosunun-yuzde-10u-oraninda-ceza-kesmeyi-planliyor-1049394801.html

Rusya, Facebook'a cirosunun yüzde 10'u oranında ceza kesmeyi planlıyor

Rusya, Facebook'a cirosunun yüzde 10'u oranında ceza kesmeyi planlıyor

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor), yasaklı içerikleri silmeyi reddeden Facebook'a cirosunun yüzde 10'u... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T16:22+0300

2021-09-30T16:22+0300

2021-09-30T16:22+0300

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roskomnadzor

ceza

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Batılı sosyal medya sitelerinin ihlallerine uzun süredir para cezası kesen Rusya, şirketlerin ihlalleri devam etmesi nedeniyle cezaları artırmaya hazırlanıyor.Roskomnadzor'dan Vedomosti gazetesine yapılan açıklamaya göre Rus devlet kurumunun temsilcileri, Facebook'un yasaklı bilgileri bir kez daha silmemesi durumunda şirketin cirosunun yüzde 10'u tutarında ceza kesilmesini öngören protokol hazırlamayı planlıyor.Protokolün düzenlenmesi için Facebook temsilcilerini 4 Ekim'de kuruma davet eden Roskomnadzor, daha sonra protokolün mahkemeye sunulacağını ve mahkemenin ceza tutarını belirleyeceğini kaydetti.Rus uzmanlar, Facebook'un Rusya'daki cirosunun 12 milyar ruble (yaklaşık 1.5 milyar TL) olduğunu ve buna göre cezanın 1.2 milyar ruble civarında olabileceğini ifade etti.Roskomnadzor, 2021 yılında Facebook'a yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle 17 dava açmış ve bu davalar sonucunda şirket, 64 milyon ruble (yaklaşık 8 milyon TL) ceza ödemeye mahkum edilmişti.

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rusya, facebook, roskomnadzor, ceza