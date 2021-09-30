Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210930/taksiciler-odasi-baskani-eyup-aksu-15-temmuzda-koprulere-ilk-taksiciler-cikti-1049393346.html
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 15 Temmuz'da köprülere ilk taksiciler çıktı
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 15 Temmuz'da köprülere ilk taksiciler çıktı
UKOME toplantısında konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taksiciler olarak 15 Temmuz’da köprülere ilk biz çıktık, ayrıca Kızılay’ın kan stoku... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T15:35+0300
2021-09-30T15:55+0300
eyüp aksu
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ukome
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049393320_85:0:1200:627_1920x0_80_0_0_c6c8a103158cfc2b4827b538caaf644d.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 9. kez reddedildi.Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da UKOME toplantısında açıklamalarda bulundu. Aksu, şunları söyledi:"Yolcu ve taksiciyi buluşturan bir aplikasyon oluşturulursa yeni taksiye ihtiyaç olmayacak ve verimlilik artacak. 9 seferdir konuşuyoruz ve dilimizde tüy bitti artık. Trafik tıkanıklığı yüzde 50 arttı İstanbul'da.İBB her sorunu çözdü de sanki taksi de taksi taksi... İBB önce toplu taşımayı yürütsün ve oradaki sorunları çözsün, sonra hep beraber oturup taksiyi konuşalım. Amaç 16 milyona hizmet için taksi artışı değil tam ters burada bir siyasi rant var.""Medya iki üç tane kötü taksiciyi alıp PR çalışması yapıyor ve sektörü kötülüyor" diyen Eyüp Aksu, sözlerine şu şekilde devam etti:"Taksiciler olarak 15 Temmuz’da köprülere ilk biz çıktık, ayrıca Kızılay’ın kan stoku bittiği, azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor. Sağlıkçıları pandemide biz taşıdık. Ticari araçlarda doğum yapan bayanlar, hanımefendiler var. Gelin hep beraber bu konuyu ortak akılla ve şeffaf bir yönetimle çözelim. Taksi artışına da ihtiyaç yoktur."
https://tr.sputniknews.com/20210930/ibbnin-1000-yeni-taksi-teklifi-9-kez-reddedildi-1049392666.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049393320_291:0:1127:627_1920x0_80_0_0_9dc4a1d9ae934d62b06d959cf01b7c7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eyüp aksu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ukome

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 15 Temmuz'da köprülere ilk taksiciler çıktı

15:35 30.09.2021 (güncellendi: 15:55 30.09.2021)
Eyüp Aksu
Eyüp Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
Abone ol
UKOME toplantısında konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taksiciler olarak 15 Temmuz’da köprülere ilk biz çıktık, ayrıca Kızılay’ın kan stoku bittiği, azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 9. kez reddedildi.
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da UKOME toplantısında açıklamalarda bulundu. Aksu, şunları söyledi:
"Yolcu ve taksiciyi buluşturan bir aplikasyon oluşturulursa yeni taksiye ihtiyaç olmayacak ve verimlilik artacak. 9 seferdir konuşuyoruz ve dilimizde tüy bitti artık. Trafik tıkanıklığı yüzde 50 arttı İstanbul'da.
İBB her sorunu çözdü de sanki taksi de taksi taksi... İBB önce toplu taşımayı yürütsün ve oradaki sorunları çözsün, sonra hep beraber oturup taksiyi konuşalım. Amaç 16 milyona hizmet için taksi artışı değil tam ters burada bir siyasi rant var."
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
TÜRKİYE
İBB'nin '1000 yeni taksi' teklifi 9. kez reddedildi
15:26
20
"Medya iki üç tane kötü taksiciyi alıp PR çalışması yapıyor ve sektörü kötülüyor" diyen Eyüp Aksu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Taksiciler olarak 15 Temmuz’da köprülere ilk biz çıktık, ayrıca Kızılay’ın kan stoku bittiği, azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor. Sağlıkçıları pandemide biz taşıdık. Ticari araçlarda doğum yapan bayanlar, hanımefendiler var. Gelin hep beraber bu konuyu ortak akılla ve şeffaf bir yönetimle çözelim. Taksi artışına da ihtiyaç yoktur."
045000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:25Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V aşısının üçüncü faz testleri başarıyla tamamlandı
16:23Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı
16:22‘Rusya ve Türkiye savunma, güvenlik ve bölge politikaları konusunda ileri çalışma dönemine başlıyor’
16:22Rusya, Facebook'a cirosunun yüzde 10'u oranında ceza kesmeyi planlıyor
16:17İstanbul'da TİKKO operasyonu: Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore won'u ele geçirildi
16:11Denizde yakalanan FETÖ şüphelileri: Dalış yapıyorduk
16:05Bahçesine giren timsahı çöp kovasıyla çıkaran adam viral oldu
15:55Uzmanlar EpiVakKorona aşısının etkinliğini yüzde 90 olarak belirledi
15:51'Caretta Tuba' 2 yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı
15:44Rusya ve ABD, stratejik istikrar toplantılarının ikinci turuna başladı
15:35Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 15 Temmuz'da köprülere ilk taksiciler çıktı
15:31İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret
15:31Akşener ve Karamollaoğlu görüştü: 'Ana çerçeve oluşuyor'
15:26İBB'nin '1000 yeni taksi' teklifi 9. kez reddedildi
15:26Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti: Kanıt olarak 2118 yılında çektiği fotoğrafı gösterdi
15:24HDP Eş Genel Başkanı Buldan: CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli
15:21Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve Sami Elvan’a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası
15:0818 ayar altınla kaplanmış iPhone 13 Pro Max satışa çıktı: Vergisiz fiyatı 430 bin TL
15:05Bülent Ersoy'un ekibindeydiler: 21 müzisyen hakkında tutuklama kararı
14:59Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi