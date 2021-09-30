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https://tr.sputniknews.com/20210930/zenit-sampiyonlar-liginde-tarihinin-en-farkli-galibiyetini-aldi-1049374622.html
Zenit, Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin en farklı galibiyetini aldı
Zenit, Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin en farklı galibiyetini aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Rusya temsilcisi Zenit St. Petersburg, Gazprom Arena’da ağırladığı İsveç’in Malmö takımını farklı skorla geçmeyi başardı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T00:19+0300
2021-09-30T00:19+0300
2021-09-30T00:19+0300
spor
malmö
uefa şampiyonlar ligi
zenit
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Rusya temsilcisi Zenit St. Petersburg, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en farklı galibiyetini aldı.Ev sahibi ekip, 9. dakikada Claudinho, 49. dakikada Daler Kuzyaev, 80. dakikada Aleksey Sutormin ve 90+4. dakikada Wendel'in attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.Malmö'nün defans oyuncusu Anel Ahmedhodzic, 53. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından St. Petersburg ekibi, grupta 3 puanla 3. sıraya yerleşirken, son sıradaki Malmö ise henüz puanla tanışamadı.
https://tr.sputniknews.com/20210929/devler-liginde-gecenin-sonuclari-1049337531.html
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malmö, uefa şampiyonlar ligi, zenit
Zenit, Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin en farklı galibiyetini aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Rusya temsilcisi Zenit St. Petersburg, Gazprom Arena’da ağırladığı İsveç’in Malmö takımını farklı skorla geçmeyi başardı.
Rusya temsilcisi
Zenit St. Petersburg, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en farklı galibiyetini aldı.
Ev sahibi ekip, 9. dakikada Claudinho, 49. dakikada Daler Kuzyaev, 80. dakikada Aleksey Sutormin ve 90+4. dakikada Wendel'in attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Malmö'nün defans oyuncusu Anel Ahmedhodzic, 53. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından St. Petersburg ekibi, grupta 3 puanla 3. sıraya yerleşirken, son sıradaki Malmö ise henüz puanla tanışamadı.