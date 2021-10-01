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Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi
Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayı vatandaşların ilgi odağı oldu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
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Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi

01:32 01.10.2021
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayı vatandaşların ilgi odağı oldu.
© AA / Hüseyin Demirci

Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi.

Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Hüseyin Demirci

Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi.

© AA / Hüseyin Demirci

Dünyanın tek göç eden boz ayılarının yaşadığı, Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, boz ayılar zaman zaman ilçeye iniyor.

Dünyanın tek göç eden boz ayılarının yaşadığı, Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış&#x27;ta, boz ayılar zaman zaman ilçeye iniyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Hüseyin Demirci

Dünyanın tek göç eden boz ayılarının yaşadığı, Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, boz ayılar zaman zaman ilçeye iniyor.

© AA / Hüseyin Demirci

Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Hüseyin Demirci

Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

© AA / Hüseyin Demirci

Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti.

Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Hüseyin Demirci

Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti.

© AA / Hüseyin Demirci

Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.

Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Hüseyin Demirci

Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.

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