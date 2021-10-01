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Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi
Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayı vatandaşların ilgi odağı oldu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T01:32+0300
2021-10-01T01:32+0300
2021-10-01T01:32+0300
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Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayı vatandaşların ilgi odağı oldu.
© AA / Hüseyin Demirci
Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi.
Yiyecek arayan boz ayı Sarıkamış ilçesine indi.
© AA / Hüseyin Demirci
Dünyanın tek göç eden boz ayılarının yaşadığı, Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, boz ayılar zaman zaman ilçeye iniyor.
Dünyanın tek göç eden boz ayılarının yaşadığı, Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, boz ayılar zaman zaman ilçeye iniyor.
© AA / Hüseyin Demirci
Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.
Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.
© AA / Hüseyin Demirci
Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti.
Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti.
© AA / Hüseyin Demirci
Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.
Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.