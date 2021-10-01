Assos'taki ıslah çalışmasına suç duyurusu

Çanakkale Ayvacık'taki Assos Antik Kenti'nde, yola ve tesislerin üstüne kayaların düştüğü yönünde şikayetler üzerine kaya ıslah çalışması başlatıldı.Tarihi bölgede yapılan çalışmalar, alana zarar verdiği gerekçesiyle tepki çekti.Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği suç duyurusunda bulundu, çalışmaların durdurulmasını istedi.Valilik: Düşen kayalar risk oluşturuyorduÇanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise düşen kayalar engellenerek insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek "Çalışmalar projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam etmektedir" denildi.
Assos Antik Kenti'nde kaya ıslahı için bir süredir devam eden çalışma tepki çekti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği suç duyurusunda bulundu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, düşen kayaların can ve mal güvenliğini riske attığı vurgulandı.
Çanakkale Ayvacık'taki Assos Antik Kenti'nde, yola ve tesislerin üstüne kayaların düştüğü yönünde şikayetler üzerine kaya ıslah çalışması başlatıldı.
Tarihi bölgede yapılan çalışmalar, alana zarar verdiği gerekçesiyle tepki çekti.
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği suç duyurusunda bulundu, çalışmaların durdurulmasını istedi.
Valilik: Düşen kayalar risk oluşturuyordu
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise düşen kayalar engellenerek insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek "Çalışmalar projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam etmektedir" denildi.