https://tr.sputniknews.com/20211001/assostaki-islah-calismasina-suc-duyurusu-1049428934.html

Assos'taki ıslah çalışmasına suç duyurusu

Assos'taki ıslah çalışmasına suç duyurusu

Assos Antik Kenti'nde kaya ıslahı için bir süredir devam eden çalışma tepki çekti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği suç duyurusunda bulundu... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T14:05+0300

2021-10-01T14:05+0300

2021-10-01T14:05+0300

yaşam

türkiye

çanakkale

assos

antik kent

assos antik kenti

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Çanakkale Ayvacık'taki Assos Antik Kenti'nde, yola ve tesislerin üstüne kayaların düştüğü yönünde şikayetler üzerine kaya ıslah çalışması başlatıldı.Tarihi bölgede yapılan çalışmalar, alana zarar verdiği gerekçesiyle tepki çekti.Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği suç duyurusunda bulundu, çalışmaların durdurulmasını istedi.Valilik: Düşen kayalar risk oluşturuyorduÇanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise düşen kayalar engellenerek insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek "Çalışmalar projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam etmektedir" denildi.

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türkiye, çanakkale, assos, antik kent, assos antik kenti