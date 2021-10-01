Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211001/fasli-bebek-10-bin-metre-yukseklikte-dogdu-gobek-kordonunu-kabin-amiri-kesti-1049430962.html
Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti
Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti
Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan ABD'nin Şikago şehrine gerçekleştirdiği uçuşunda Faslı bir kadın yolcu doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T15:15+0300
2021-10-01T15:15+0300
yaşam
thy
uçak
doğum
hostes
pilot
doktor
kabin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049430892_0:9:1600:909_1920x0_80_0_0_789a8e90ed51a833d3cfed6cbcbf8cb4.jpg
THY'nin geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul-Şikago seferini yapan tarifeli seferinde yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte doğum gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan uçağa 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile bindi. Hamile olan Faslı kadının uçuş sırasında doğum sancısı tuttu. Bir yandan kabin ekipleri uçağın arka tarafında hazırlık yaparken, diğer yandan kaptan pilot uçakta "doktor" anonsu yaptı. Yolcular arasında bulunan beyin cerrahı olan bir doktorun gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın, erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu kesti. Anne ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi nedeniyle uçak rotasına devam etti.Almahdi adı verildiFaslı baba oğluna "Almahdi" adını koydu. Babanın isteği üzerine bebeğin dünyaya gelişi uçaktan anons ile yolculara duyuruldu. Uçak Şikago'ya gidene kadar kabin ekibi bebekle yakında ilgilendi. Kabin ekibi uçuş sırasında bebek ve ailesiyle birlikte anı fotoğrafı çektirdi.Uçağın Şikago' ya inişi sonrası anne ve bebeğinin kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Ağustos ayında da bir kız çocuğu dünyaya geldiTHY'nin ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda da Afgan Soman Noori isimli bir yolcu, Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049430892_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_6a53fa400c558b46e34f0145ef4e400a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thy, uçak, doğum, hostes, pilot, doktor, kabin

Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti

15:15 01.10.2021
© DHATHY'nin Şikago uçağında doğum
THY'nin Şikago uçağında doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
Abone ol
Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan ABD'nin Şikago şehrine gerçekleştirdiği uçuşunda Faslı bir kadın yolcu doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda erkek çocuk dünyaya geldi.
THY'nin geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul-Şikago seferini yapan tarifeli seferinde yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte doğum gerçekleşti.
İstanbul Havalimanı'ndan uçağa 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile bindi. Hamile olan Faslı kadının uçuş sırasında doğum sancısı tuttu. Bir yandan kabin ekipleri uçağın arka tarafında hazırlık yaparken, diğer yandan kaptan pilot uçakta "doktor" anonsu yaptı. Yolcular arasında bulunan beyin cerrahı olan bir doktorun gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın, erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu kesti. Anne ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi nedeniyle uçak rotasına devam etti.

Almahdi adı verildi

Faslı baba oğluna "Almahdi" adını koydu. Babanın isteği üzerine bebeğin dünyaya gelişi uçaktan anons ile yolculara duyuruldu. Uçak Şikago'ya gidene kadar kabin ekibi bebekle yakında ilgilendi. Kabin ekibi uçuş sırasında bebek ve ailesiyle birlikte anı fotoğrafı çektirdi.
Uçağın Şikago' ya inişi sonrası anne ve bebeğinin kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ağustos ayında da bir kız çocuğu dünyaya geldi

THY'nin ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda da Afgan Soman Noori isimli bir yolcu, Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:17Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza
15:15Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti
14:51Sherrif Tiraspol sayesinde öğrenilen, kimsenin tanımadığı sosyalist ülke: Transdinyester
14:51Papua Yeni Gine: APEC zirvesi için 40 Maserati almak feci hataydı, kelepir fiyattan satışa çıkardık
14:5030 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz, satış tezgahından kurtarıldı
14:48Jahrein'den Okan Bayülgen'e yanıt: Senin içeriğin de ego pornosuydu
14:25İran'da kripto para madenciliği üzerindeki yasak kalktı ve üretim yeniden başladı
14:22Aşı karşıtı kitap basan yayınevinin sahibi Tevfik Baysal, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
14:21Erdoğan: Ekonominin sorumluluğu da bize ait
14:18FSB, güvenlik güçlerine saldırı planlayan bir kişiyi yakaladı
14:13Güney Koreli firmadan Netflix'e Squid Game davası
14:12Aşkı için unvanından vazgeçen Japonya prensesinin düğün tarih belli oldu
14:11Meclis yeni yasama dönemine başlıyor
14:05Assos'taki ıslah çalışmasına suç duyurusu
13:54'İSPARK Genel Müdürü görevden alındı' iddiası
13:40Özgürlüğüne kavuşan Britney Spears'ın çıplak pozları ve photoshop hatası viral oldu
13:38Galatasaray 116 yaşında
13:31Expo 2020 Dubai kapılarını ziyaretçilerine açtı
13:27İngiltere'de 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusu yasaklandı
13:24Kremlin: Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı