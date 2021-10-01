https://tr.sputniknews.com/20211001/fasli-bebek-10-bin-metre-yukseklikte-dogdu-gobek-kordonunu-kabin-amiri-kesti-1049430962.html

Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti

Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan ABD'nin Şikago şehrine gerçekleştirdiği uçuşunda Faslı bir kadın yolcu doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-01T15:15+0300

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yaşam

thy

uçak

doğum

hostes

pilot

doktor

kabin

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THY'nin geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul-Şikago seferini yapan tarifeli seferinde yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte doğum gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan uçağa 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile bindi. Hamile olan Faslı kadının uçuş sırasında doğum sancısı tuttu. Bir yandan kabin ekipleri uçağın arka tarafında hazırlık yaparken, diğer yandan kaptan pilot uçakta "doktor" anonsu yaptı. Yolcular arasında bulunan beyin cerrahı olan bir doktorun gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın, erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu kesti. Anne ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi nedeniyle uçak rotasına devam etti.Almahdi adı verildiFaslı baba oğluna "Almahdi" adını koydu. Babanın isteği üzerine bebeğin dünyaya gelişi uçaktan anons ile yolculara duyuruldu. Uçak Şikago'ya gidene kadar kabin ekibi bebekle yakında ilgilendi. Kabin ekibi uçuş sırasında bebek ve ailesiyle birlikte anı fotoğrafı çektirdi.Uçağın Şikago' ya inişi sonrası anne ve bebeğinin kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Ağustos ayında da bir kız çocuğu dünyaya geldiTHY'nin ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda da Afgan Soman Noori isimli bir yolcu, Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thy, uçak, doğum, hostes, pilot, doktor, kabin