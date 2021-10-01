https://tr.sputniknews.com/20211001/gocun-60-yilinda-turk-alman-dostlugu-sarkisi-turk-doneri-1049432956.html

Göçün 60. yılında Türk-Alman dostluğu şarkısı: Türk döneri

Göçün 60. yılında Türk-Alman dostluğu şarkısı: Türk döneri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) girişimleriyle Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla rap sanatçısı Krom ve... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T16:01+0300

2021-10-01T16:01+0300

2021-10-01T16:01+0300

yaşam

almanya

rap müzik

döner

yurtdışı türkler ve akraba topluluklar (ytb)

tavuk döner

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YTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya’da Top Tier Takeover isimli yarışmada iki yıl üst üste serbest stil şampiyonu olan rap sanatçısı Krom ve sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt, YTB'nin girişimleriyle Türk döneri temalı bir rap şarkısı yaptı.Şarkıda, dönerin, Türk toplumunun Almanya'ya göçünün ardından ortaya çıkışı, 50 yıllık serüveni ve bugün ulaştığı ekonomik hacim anlatıldı.Almanya'da günlük 2 milyon porsiyon döner tüketiliyorİki toplum arasında dostluk köprülerinin kurulmasına yardımcı olan ve aynı zamanda Almanya'nın milli yemeği olacak kadar kabul gören döner, 50 yıl önce Almanya’da ilk kez Türk göçmen işçilerinin çalıştıkları fabrikada yemek için vakitlerinin az olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.Almanya’da bugün 4 milyar avro hacmiyle büyük bir sektörü oluşturan döner, günde yaklaşık 2 milyon porsiyon tüketilirken ülkede 40 binden fazla döner ve kebapçının bulunduğu tahmin ediliyor.Almanya’ya göçen Türk toplumu dördüncü nesle ulaştıAlmanya ve Türkiye arasında 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması çerçevesinde Anadolu’nun farklı şehirlerinden Almanya’ya çalışmaya giden Türkler, bugün dördüncü nesle ulaşarak toplumun ayrılmaz parçası haline geldi.Almanya'ya ekonomi, kültür, eğitim, siyaset, spor, sanat, ticaret ve birçok alanda katkı veren Türkler, aradan geçen zamanda birçok başarı hikayesine imza atarak Almanya’nın kalkınmasına da yardımcı oluyor.Almanya’da bulunan Türk diasporasının iş hayatına katılım durumuna bakıldığı zamansa Türk kökenlilerin, Almanya’da yaklaşık yarım milyon kişiye istihdam sağladığı tahmin ediliyor. Almanya’daki Türk işletmelerin sayısı, "100 bine yakın" olarak ifade ediliyor. Bu işletmelerin yaklaşık 45 milyar avro cirosu bulunuyor.

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almanya, rap müzik, döner, yurtdışı türkler ve akraba topluluklar (ytb), tavuk döner