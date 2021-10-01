https://tr.sputniknews.com/20211001/ingilteredeki-benzin-krizinin-son-magduru-cristiano-ronaldo-oldu-1049416678.html

İngiltere'deki benzin krizinin son mağduru Cristiano Ronaldo oldu

İngiltere'deki benzin krizinin son mağduru Cristiano Ronaldo oldu

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla patlak veren akaryakıt krizinin son mağduru Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldızın benzincide 7 saat... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T03:19+0300

2021-10-01T03:19+0300

2021-10-01T03:37+0300

dünya

ingiltere

cristiano ronaldo

akaryakıt

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İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ve ekibi oldu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedariğinde büyük problemlere yol açtı.BENZİN KUYRUKLARI OLUŞUYORŞoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyrukları oluşuyor. Vatandaşlar günlerdir uzun kuyruklarda saatlerce benzin bekliyor.NTV'nin haberine göre, benzin kuyruğunda saatlerce bekleyen ancak amacına ulaşamayan isimlere Cristiano Ronaldo'nun özel şoförü de eklendi. Manchester'de bir benzinlikte yaklaşık 7 saat bekeleyen şoför, tek bir damla dahi benzin alamadan istasyondan ayrıldı.Otomobil tutkusuyla bilinen yıldız futbolcunun garajında 20 süper spor ve lüks model varÖğleden sonra 14.20 civarında benzin istasyonunda görüntülenen 220 bin pound değerindeki Bentley marka lüks araç, akşam saat 21.00 sularına kadar benzinlikte bekledi. Yaklaşık 7 saat bekleyen araç, hiçbir çalışanın ilgilenmemesinin ardından amacına ulaşamadan geri döndü.Portekiz millî takımının kaptanı otomobil koleksiyonunu Instagram'dan paylaşıyorO dakikalarla ilgili olarak The Sun'a konuşan bir görgü tanığı, "Cristiano Ronaldo o kadar zengin olmasına rağmen bu krizde bizimle aynı gemide" dedi. Aynı kişi "Ronaldo'nun şoförü ve korumaları saatlerce benzin alabilmek için beklediler ancak amaçlarına ulaşamadılar. Çekip gittiler. Adamlardan ikisi yağmur altında saatlerce beklemekten bıkmış gözüküyordu" diye konuştu. Paul Scholes da yolda kalmıştıİngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski efsane futbolcusu Paul Scholes, geçtiğimiz günlerde yolda kalmış ve ülkede yaşanan petrol krizi sebebiyle aracının yakıtını bidonla doldurmak zorunda kalmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210928/ingilterede-akaryakit-krizi-devam-ederken-ordunun-goreve-cagrilmasi-gundemde-1049298493.html

https://tr.sputniknews.com/20210930/ingilteredeki-akaryakit-sirasiyla-at-ustunde-dalga-gecti-at-ustundeyim-petrole-ihtiyacim-yok-1049404696.html

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ingiltere, cristiano ronaldo, akaryakıt