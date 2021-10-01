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https://tr.sputniknews.com/20211001/pele-taburcu-edildi-1049421345.html
Pele taburcu edildi
Pele taburcu edildi
Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen 80 yaşındaki Brezilyalı efsane futbolcu Pele taburcu edildi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T10:29+0300
2021-10-01T10:29+0300
2021-10-01T10:29+0300
brezilya
pele
futbol
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Pele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Uzaktan yakından hayatımı tamamlayan hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı. Pele, sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirmişti. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210915/pele-yogun-bakimdan-cikti-macta-90-dakika-ve-uzatmalari-cikaracak-haldeyim-1048921227.html
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brezilya, pele, futbol
Pele taburcu edildi
Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen 80 yaşındaki Brezilyalı efsane futbolcu Pele taburcu edildi.
Pele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Uzaktan yakından hayatımı tamamlayan hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Pele, sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirmişti.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.