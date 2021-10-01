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'İdlib'de üst düzey bir El Kaide lideri, ABD'nin İHA saldırısıyla öldürüldü'
'İdlib'de üst düzey bir El Kaide lideri, ABD'nin İHA saldırısıyla öldürüldü'
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde üst düzey bir El Kaide liderinin ABD'nin düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısında öldürüldüğü... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T04:47+0300
2021-10-01T04:47+0300
2021-10-01T04:50+0300
dünya
suriye
el kaide
idlib
hava saldırısı
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Fox News, 20 Eylül'de Suriye'nin İdlib bölgesinde El Kaide'nin Salim Ebu Ahmed adındaki üst düzey bir liderinin ABD'nin düzenlediği İHA saldırısıyla öldürüldüğünü bildirdi.Kanal, Salim'in El Kaide saldırılarını planlamak, finanse etmek ve talimatlandırmaktan sorumlu olduğunu öne sürdü.Öte yandan kanala konuşan Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, saldırıda herhangi bir sivil kaybın yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir belirtinin olmadığını kaydetti.Son yıllarda ABD, belirli aralıklarla İdlib'de bulunan El Kaide unsurlarını hedef alan saldırılar düzenliyor.Daha önce IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi de İdlib'in batısında ABD'nin düzenlediği bir hava operasyonuyla öldürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20210912/abdde-11-eylul-saldirilarinin-20-yilinda-anma-torenleri-duzenlendi-1048833234.html
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'İdlib'de üst düzey bir El Kaide lideri, ABD'nin İHA saldırısıyla öldürüldü' 04:47 01.10.2021 (güncellendi: 04:50 01.10.2021)
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde üst düzey bir El Kaide liderinin ABD'nin düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
Fox News, 20 Eylül'de Suriye'nin İdlib bölgesinde
El Kaide'nin Salim Ebu Ahmed adındaki üst düzey bir liderinin ABD'nin düzenlediği İHA saldırısıyla öldürüldüğünü bildirdi.
Kanal, Salim'in El Kaide saldırılarını planlamak, finanse etmek ve talimatlandırmaktan sorumlu olduğunu öne sürdü.
Öte yandan kanala konuşan Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, saldırıda herhangi bir sivil kaybın yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir belirtinin olmadığını kaydetti.
Son yıllarda ABD, belirli aralıklarla İdlib'de bulunan El Kaide unsurlarını hedef alan saldırılar düzenliyor.
Daha önce IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi de İdlib'in batısında ABD'nin düzenlediği bir hava operasyonuyla öldürülmüştü.