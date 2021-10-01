https://tr.sputniknews.com/20211001/yuk-gemisi-balik-havuzuna-girdi-bir-milyon-balik-denize-kacti-1049432175.html

Yük gemisi balık havuzuna girdi, bir milyon balık denize kaçtı

Yük gemisi balık havuzuna girdi, bir milyon balık denize kaçtı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Güllük Körfezi’nde Queensland bandıralı yük gemisi çarptığı 1 havuzu parçalayıp, 2 havuza zarar verdi. Havuzlarda bulunan ve toplam... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T15:37+0300

2021-10-01T15:37+0300

2021-10-01T15:37+0300

yaşam

marmaris

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gemi

kuru yük gemisi

balık

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Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 400 ile 500 gram arasında değişen yaklaşık 1 milyon balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. 3 çipura havuzunun kazada hasar gördüğü öğrenildi.Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurulurken, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kaza sonrasında hasar tespit çalışması yürüttüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Havuzun ağlarının pervanelere dolanması nedeniyle arıza yapan gemi, dalgıçlar yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

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marmaris, milas, gemi, kuru yük gemisi, balık