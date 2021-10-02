Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı

DHA'nın aktardığı haberde, olay dün akşam, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlandığı için ambulansla hastaneye getirilen Ahmet K., henüz bilinmeyen nedenle ambulanstan inerek, hemşirelerin odasına girdi.Ahmet K., kapıyı kilitleyip, içerideki 3 hemşireyi elindeki cam parçası ile rehin aldı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. İkna edilmeye çalışılan Ahmet K., polisin kapıyı kırarak, içeri girmesiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, dinlenme odalarına girip 3 hemşireyi elindeki cam parçasıyla rehin aldı. Odaya girdikten sonra kilitlediği kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
DHA'nın aktardığı haberde, olay dün akşam, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.
Ahmet K., kapıyı kilitleyip, içerideki 3 hemşireyi elindeki cam parçası ile rehin aldı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. İkna edilmeye çalışılan Ahmet K., polisin kapıyı kırarak, içeri girmesiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Üç hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz."