https://tr.sputniknews.com/20211002/cin-escinsel-iliskileri-iceren-video-oyunlarini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1049462221.html

Çin, eşcinsel ilişkileri içeren video oyunlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Çin, eşcinsel ilişkileri içeren video oyunlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Çin’in kadınsı/erkeksi olmayan karakterleri ve eşcinsel ilişkileri teşvik eden, 'Barbarların fethini' veya Naziler ve emperyalist Japonya'nın tarihini... 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T17:37+0300

2021-10-02T17:37+0300

2021-10-02T17:47+0300

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çin

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eşcinsel

oyuncu

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Çin, oyunculara kötü ya da iyi karakteri, kadınsı erkek/erkeksi olmayan kadın karakterleri seçme imkanı veren ya da eşcinsel ilişkileri teşvik eden oyunları yasaklamaya hazırlanıyor.Sızdırılan bir bildiriye göre, Pekin, artık oyunları bir eğlence olarak değil, 'doğru değerleri' ve 'tarih ve kültürün doğru anlaşılmasını' teşvik ederek, partiye hizmet eden bir sanat biçimi olarak görüyor.Bildiride, “Oyunların oyunculara bu seçeneği vermesi gerektiğini düşünmüyoruz, bu değişmeli" ifadelerine yer verildi.Hükümet ayrıca, ' barbarların' fethini ve Naziler ve emperyalist Japonya'nın tarihini değiştirmeye çalışan oyunları da yasaklayacak.Bildirideki bilgilere göre, tüm kararkterlerin cinsiyet 'net ve açık' olmalı, belirsiz ve bulanık sınırları olmamalı. Eğer düzenleyiciler, karakterin cinsiyetini hemen tespit edemiyorsa, karakterin ayarları 'sorunlu' kabul edilecek.

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çin, video oyunları, eşcinsel, oyuncu