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https://tr.sputniknews.com/20211002/cin-escinsel-iliskileri-iceren-video-oyunlarini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1049462221.html
Çin, eşcinsel ilişkileri içeren video oyunlarını yasaklamaya hazırlanıyor
Çin, eşcinsel ilişkileri içeren video oyunlarını yasaklamaya hazırlanıyor
Çin’in kadınsı/erkeksi olmayan karakterleri ve eşcinsel ilişkileri teşvik eden, 'Barbarların fethini' veya Naziler ve emperyalist Japonya'nın tarihini... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T17:37+0300
2021-10-02T17:47+0300
dünya
çin
video oyunları
eşcinsel
oyuncu
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Çin, oyunculara kötü ya da iyi karakteri, kadınsı erkek/erkeksi olmayan kadın karakterleri seçme imkanı veren ya da eşcinsel ilişkileri teşvik eden oyunları yasaklamaya hazırlanıyor.Sızdırılan bir bildiriye göre, Pekin, artık oyunları bir eğlence olarak değil, 'doğru değerleri' ve 'tarih ve kültürün doğru anlaşılmasını' teşvik ederek, partiye hizmet eden bir sanat biçimi olarak görüyor.Bildiride, “Oyunların oyunculara bu seçeneği vermesi gerektiğini düşünmüyoruz, bu değişmeli" ifadelerine yer verildi.Hükümet ayrıca, ' barbarların' fethini ve Naziler ve emperyalist Japonya'nın tarihini değiştirmeye çalışan oyunları da yasaklayacak.Bildirideki bilgilere göre, tüm kararkterlerin cinsiyet 'net ve açık' olmalı, belirsiz ve bulanık sınırları olmamalı. Eğer düzenleyiciler, karakterin cinsiyetini hemen tespit edemiyorsa, karakterin ayarları 'sorunlu' kabul edilecek.
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çin, video oyunları, eşcinsel, oyuncu

Çin, eşcinsel ilişkileri içeren video oyunlarını yasaklamaya hazırlanıyor

17:37 02.10.2021 (güncellendi: 17:47 02.10.2021)
© Fotoğraf : Pixabaybilgisayar oyunu
bilgisayar oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Çin’in kadınsı/erkeksi olmayan karakterleri ve eşcinsel ilişkileri teşvik eden, 'Barbarların fethini' veya Naziler ve emperyalist Japonya'nın tarihini değiştirmeye çalışan video oyunlarını yasaklayacağı belirtildi.
Çin, oyunculara kötü ya da iyi karakteri, kadınsı erkek/erkeksi olmayan kadın karakterleri seçme imkanı veren ya da eşcinsel ilişkileri teşvik eden oyunları yasaklamaya hazırlanıyor.
Sızdırılan bir bildiriye göre, Pekin, artık oyunları bir eğlence olarak değil, 'doğru değerleri' ve 'tarih ve kültürün doğru anlaşılmasını' teşvik ederek, partiye hizmet eden bir sanat biçimi olarak görüyor.
Bildiride, “Oyunların oyunculara bu seçeneği vermesi gerektiğini düşünmüyoruz, bu değişmeli" ifadelerine yer verildi.
Hükümet ayrıca, ' barbarların' fethini ve Naziler ve emperyalist Japonya'nın tarihini değiştirmeye çalışan oyunları da yasaklayacak.
Bildirideki bilgilere göre, tüm kararkterlerin cinsiyet 'net ve açık' olmalı, belirsiz ve bulanık sınırları olmamalı. Eğer düzenleyiciler, karakterin cinsiyetini hemen tespit edemiyorsa, karakterin ayarları 'sorunlu' kabul edilecek.
012000
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