https://tr.sputniknews.com/20211002/isitme-engelliler-kadin-voleybol-milli-takimi-dunya-sampiyonasi-finalinde-altin-madalya-kazandi-1049464037.html

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde altın madalya kazandı

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde altın madalya kazandı

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Türkiye Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T19:01+0300

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spor

voleybol

altın madalya

işitme engelli

dünya şampiyonası

son dakika

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İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı.Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.

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voleybol, altın madalya, işitme engelli, dünya şampiyonası, son dakika