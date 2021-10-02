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https://tr.sputniknews.com/20211002/isitme-engelliler-kadin-voleybol-milli-takimi-dunya-sampiyonasi-finalinde-altin-madalya-kazandi-1049464037.html
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde altın madalya kazandı
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde altın madalya kazandı
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Türkiye Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T19:01+0300
2021-10-02T19:01+0300
2021-10-02T19:43+0300
spor
voleybol
altın madalya
işitme engelli
dünya şampiyonası
son dakika
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İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı.Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.
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voleybol, altın madalya, işitme engelli, dünya şampiyonası, son dakika
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde altın madalya kazandı 19:01 02.10.2021 (güncellendi: 19:43 02.10.2021)
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Türkiye Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.
İlk
iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı.
Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.