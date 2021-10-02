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https://tr.sputniknews.com/20211002/prof-dr-mehmet-ceyhan-5inci-6nci-dalgalar-yasayacagiz-1049457949.html
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 5'inci, 6'ncı dalgalar yaşayacağız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 5'inci, 6'ncı dalgalar yaşayacağız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs'te vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hatırlatarak, "Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde... 02.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-02T13:48+0300
2021-10-02T13:49+0300
yaşam
mehmet ceyhan
koronavirüs
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada vaka sayılarında yaklaşık 10 gündür aşağıya doğru gidiş olduğunu belirtti. Ceyhan, "Bu dalgadır zaten, olduğu yerde durmaz. Türkiye'de haftalık vaka ortalamaları ile baktığımız zaman biz hala artış dönemindeyiz. Dünyadaki azalmayı oluşturanların da Güney Asya ülkeleri ve Orta Doğu bölgesi olduğu görüldü. Avrupa ve Kuzey Amerika'da vaka azalması henüz yok. Fakat olacak, ben böyle bir şeyin arifesinde olabileceğimizi de düşüyorum. Bu vakalar çünkü dalga şekilde seyrediyor, azalma dönemine girecek" dedi.'Bir süper bulaştırıcı girerse devreye o zaman çok daha erken vaka sayıları artıyor'Prof. Dr. Ceyhan, vakalarda azalma dönemine gidildiğinde dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ama bu bizi yanıltmasın. Bu tehlikenin geçtiği, azaldığı anlamına gelmez. Çünkü salgın eğrisi bir düz çizgi, bir dalga şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5'inci 6'ncı dalgaları yaşayacağız. 25-30 bin civarlarında devam ediyor bir süredir, buradan aşağıya mı inecek yukarıya doğru mu çıkacak? Biz okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik. Bir bulaştırıcı kat sayısı var; bir kişi şu anda 3-4 kişiye bulaştırıyor. Bunun da gözle görülür bir artış haline gelmesi 1-1.5 ayı bulabiliyor. Bir süper bulaştırıcı da girerse devreye o zaman çok daha erken vaka sayıları artıyor. Çünkü onlar birdenbire yüzlerce, binlerce kişiyi enfekte ediyor. Eğer böyle 25-30 bin arasında düz giderse bir süre sonra yeni bir artış görürüz. Yeni bir artış görsek de bir süre sonra aşağıya inecek. Biz bir şey yapsak da yapmasak da iniyor, bu salgının dinamiği böyle" diye konuştu.Prof. Dr. Ceyhan, tedbir alan ülke ile tedbir almayan ülke arasındaki farka ilişkin de, "Biri küçük bir dalga yaşarken diğeri daha büyük bir dalga yaşıyor. Dolayısıyla özellikle tatilin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan etkileri yeni bir artış trendi diye görebiliriz. Ama buradan aşağıya da gidebilir. Nerede takılacağımız önemli. İlk dalgada binlerde takıldık, sonra arkasından hep 5 binlerde takıldık. 5 binlerde takıldığınız zaman bu hep önünüzde bir dalganın başlayacağını gösteriyor. Sizin o çizginin düz çizmesini engellemeniz lazım, oradan aşağıya 100'lü vakalara inmeniz lazım ki kontrol edilebilir seviyede olsun" ifadesini kullandı.
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mehmet ceyhan, koronavirüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 5'inci, 6'ncı dalgalar yaşayacağız

13:48 02.10.2021 (güncellendi: 13:49 02.10.2021)
© DHAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
© DHA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs'te vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hatırlatarak, "Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, kapalı iş yerlerindeki çalışmanın etkisini daha görmedik" dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada vaka sayılarında yaklaşık 10 gündür aşağıya doğru gidiş olduğunu belirtti.
Ceyhan, "Bu dalgadır zaten, olduğu yerde durmaz. Türkiye'de haftalık vaka ortalamaları ile baktığımız zaman biz hala artış dönemindeyiz. Dünyadaki azalmayı oluşturanların da Güney Asya ülkeleri ve Orta Doğu bölgesi olduğu görüldü. Avrupa ve Kuzey Amerika'da vaka azalması henüz yok. Fakat olacak, ben böyle bir şeyin arifesinde olabileceğimizi de düşüyorum. Bu vakalar çünkü dalga şekilde seyrediyor, azalma dönemine girecek" dedi.

'Bir süper bulaştırıcı girerse devreye o zaman çok daha erken vaka sayıları artıyor'

Prof. Dr. Ceyhan, vakalarda azalma dönemine gidildiğinde dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ama bu bizi yanıltmasın. Bu tehlikenin geçtiği, azaldığı anlamına gelmez. Çünkü salgın eğrisi bir düz çizgi, bir dalga şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5'inci 6'ncı dalgaları yaşayacağız. 25-30 bin civarlarında devam ediyor bir süredir, buradan aşağıya mı inecek yukarıya doğru mu çıkacak? Biz okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik. Bir bulaştırıcı kat sayısı var; bir kişi şu anda 3-4 kişiye bulaştırıyor. Bunun da gözle görülür bir artış haline gelmesi 1-1.5 ayı bulabiliyor. Bir süper bulaştırıcı da girerse devreye o zaman çok daha erken vaka sayıları artıyor. Çünkü onlar birdenbire yüzlerce, binlerce kişiyi enfekte ediyor. Eğer böyle 25-30 bin arasında düz giderse bir süre sonra yeni bir artış görürüz. Yeni bir artış görsek de bir süre sonra aşağıya inecek. Biz bir şey yapsak da yapmasak da iniyor, bu salgının dinamiği böyle" diye konuştu.
Prof. Dr. Ceyhan, tedbir alan ülke ile tedbir almayan ülke arasındaki farka ilişkin de, "Biri küçük bir dalga yaşarken diğeri daha büyük bir dalga yaşıyor. Dolayısıyla özellikle tatilin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan etkileri yeni bir artış trendi diye görebiliriz. Ama buradan aşağıya da gidebilir. Nerede takılacağımız önemli. İlk dalgada binlerde takıldık, sonra arkasından hep 5 binlerde takıldık. 5 binlerde takıldığınız zaman bu hep önünüzde bir dalganın başlayacağını gösteriyor. Sizin o çizginin düz çizmesini engellemeniz lazım, oradan aşağıya 100'lü vakalara inmeniz lazım ki kontrol edilebilir seviyede olsun" ifadesini kullandı.
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