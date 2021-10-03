https://tr.sputniknews.com/20211003/chpli-torun-yanlis-anlasilmadan-dolayi-fenerbahce-spor-kulubunden-ozur-dilerim-1049480757.html

CHP'li Torun: Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilerim

CHP'li Torun: Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilerim

CHP'li Torun, stadyum yorumu nedeniyle Fenerbahçe'den özür diledi. Torun, "İyi bir futbol izleyicisi olmadığım için olsa gerek bu farkı çözümleyememiş... 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T15:57+0300

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chp

fenerbahçe

tuba torun

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"Şehrin ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz. Kadıköy deseniz daha da fena olmaz. Hafta içi yani Perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite” diyen, ardından "Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar" açıklamasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden özür diledi. Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kent yaşamına dair yazdığım şahsi düşüncelerimin bu noktalara kadar gelmiş olmasına ve Fenerbahçe camiasını incitmiş olmasına üzüldüm. Yaptığım açıklamada “Fenerbahçe taraftarı olduğu düşünülen” demem gerekirken, “Fenerbahçe” yazmış olmamdan dolayı kulübün kurumsal kimliğini hedef almış gibi göründüm. İyi bir futbol izleyicisi olmadığım için olsa gerek bu farkı çözümleyememiş olmalıyım. Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilerim. Şahsıma, aileme ve yanımda duran herkese cinsiyetçi yaklaşım içinde olan, tehditler ve hakaretler eden, linçle kişileri sindirmeye çalışan, Fenerbahçe’yi temsil etmediğine inandığım kişileri ayırmak kaydıyla incinen herkes için de üzüntülerimi bildiririm."

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chp, fenerbahçe, tuba torun