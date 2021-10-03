https://tr.sputniknews.com/20211003/haluk-levent-acun-ilicalinin-bagisinin-nereye-harcandigini-acikladi-1049480859.html

Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı

Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye harcandığını açıkladı

AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın 5 milyon TL'lik bağışının nerede harcandığını açıkladı. 03.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-03T16:04+0300

2021-10-03T16:04+0300

2021-10-03T16:04+0300

yaşam

orman yangını

acun ilıcalı

yardım

haluk levent

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ahbap derneği

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Haluk Levent, yangında evlerini kaybeden vatandaşlara bağış yapan Acun Ilıcalı'nın bağışının nelere harcandığını paylaştı.Levent paylaşımında, "Sevgili Acun Ilıcalı’nın 5 milyonluk bağışının 1.5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2.5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" ifadesini kullandı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orman yangını, acun ilıcalı, yardım, haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği