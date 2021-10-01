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https://tr.sputniknews.com/20211001/haluk-levent-bahar-ayinda-kremlinde-bir-konser-planimiz-var-1049423741.html
Haluk Levent: Bahar ayında Kremlin'de bir konser planımız var
Haluk Levent: Bahar ayında Kremlin'de bir konser planımız var
Sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programının repertuvarını hazırlarken kendi şarkılarını değil, Türkiye'nin ortak değeri olan milletin... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T11:51+0300
2021-10-01T11:51+0300
yaşam
video
rusya
türkiye
kremlin
konser
klip
şarkı
haluk levent
aleksandrov rus kızılordu korosu
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Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir ile sürecek ve 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek turneye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Rus Kızılordu Korosu'nun çocukluğundan beri kendisi için büyük önem taşıdığını ve çok severek dinlediğini dile getiren Levent, "Dünyanın en güçlü vokaline sahiptir. Onların söylediği şarkıları, Kalinka'yı barlarda gitar çalarak söylerdim. Bir gün onlarla sahnede olup şarkılar söylemek hayalimdi" diye konuştu.Levent, geçen yıl her iki tarafı tanıyan bir dostunun, Kızılordu Korosu ile ortak konser vermesini teklif ettiğini, kendisinin de bundan büyük bir mutluluk duyduğunu anlattı.Konserde kendi parçalarını seslendirmenin bencillik olacağını düşündüğünü söyleyen Levent, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kızılordu Korosu ile bir şey yapacaksam bu ülkenin değerlerine, şehitlerine ait bir şey yapalım hatta gelirinin bir bölümünü Mehmetçik Vakfına bırakalım dedim. Çanakkale Türküsü, Harbiye Marşı, İzmir Marşı gibi ortak değerimiz olan, milletin birliğine, beraberliğine ortak damga vuran marşları söyleyelim dedim. Onlar da enteresan buldular ve 'Neden olmasın' dediler."Konserde Cumhuriyet marşlarının yanı sıra Kızılordu marşlarının da seslendirildiğini belirten Levent, "Bu, iki kardeş, iki dost ülkenin verdiği bir mesaj. Bizim için çok mutluluk verici oldu" ifadelerini kullandı.Levent, turnenin kendisini çok heyecanlandırdığını, konser serileri başlamasına rağmen heyecanının azalmadan sürdüğünü ifade ederek, "Sahnede bir coşku var, çok güzel bir koro var. Bu, benim bitmesini istemediğim güzel bir anılar zinciri" diye konuştu.Haluk Levent, turne gelirinin bir kısmının Mehmetçik Vakfı'na, bir kısmının da Ahbap Derneği'ne bağışlanacağını bildirdi.Turne öncesi prova için gideceği Rusya'ya PCR testi pozitif çıkınca gidemediğini dile getiren Levent, bu sefer Rusya'ya Kızılordu Korosu ile konser vermek için gitmeyi planladığını söyledi. Haluk Levent, "Bahar ayında Kremlin'de bir konser planımız var" dedi.'İlk defa bir Türk solistle sahneye çıktık, bundan da çok memnunuz'Rus Kızılordu Korosu Şefi Albay Gennadiy Saçenyuk da Türkiye'de birçok konser verdiklerini ve seyirciden hep olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, "Bu turnenin de mükemmel geçeceğinden şüphemiz yok" diye konuştu.Haluk Levent ile Cumhuriyet Marşları turnesinin kendileri için ayrı bir öneminin olduğunu belirten Saçenyuk, "Daha önce sadece Rus Kızılordu Korosu repertuvarı oluyordu, ilk defa bir Türk solistle sahneye çıktık, bundan da çok memnunuz" dedi.Repertuvarın yarısının sevilen Türk marşlarından, yarısının ise popüler Rus marşlarından oluştuğunu kaydeden Saçenyuk, "Dostluk, barış, kardeşlik mesajımız Türkiye ile Rusya arasında bir köprü oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.Albay Saçenyuk, geleceğe yönelik yeni projeler planlandığını dile getirerek, "Çok güzel işler başaracağız" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210927/haluk-levent-aleksandrov-kizilordu-korosuyla-ayni-sahnede-1049297235.html
https://tr.sputniknews.com/20210929/haluk-levent-tv-programi-yapacak-1049348273.html
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Haluk Levent: Bahar ayında Kremlin'de bir konser planımız var

11:51 01.10.2021
© Sputnik / Burcu OkutanHaluk Levent, Rus Kızıl Ordu Korosu ile İstanbul'da konser verdi
Haluk Levent, Rus Kızıl Ordu Korosu ile İstanbul'da konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
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Sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programının repertuvarını hazırlarken kendi şarkılarını değil, Türkiye'nin ortak değeri olan milletin birliğine, beraberliğine damga vuran marşları tercih ettiğini belirterek, "Sahnede coşku ve çok güzel bir koro var. Bu, benim bitmesini istemediğim güzel bir anılar zinciri" dedi.
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir ile sürecek ve 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek turneye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Rus Kızılordu Korosu'nun çocukluğundan beri kendisi için büyük önem taşıdığını ve çok severek dinlediğini dile getiren Levent, "Dünyanın en güçlü vokaline sahiptir. Onların söylediği şarkıları, Kalinka'yı barlarda gitar çalarak söylerdim. Bir gün onlarla sahnede olup şarkılar söylemek hayalimdi" diye konuştu.
Levent, geçen yıl her iki tarafı tanıyan bir dostunun, Kızılordu Korosu ile ortak konser vermesini teklif ettiğini, kendisinin de bundan büyük bir mutluluk duyduğunu anlattı.
Konserde kendi parçalarını seslendirmenin bencillik olacağını düşündüğünü söyleyen Levent, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kızılordu Korosu ile bir şey yapacaksam bu ülkenin değerlerine, şehitlerine ait bir şey yapalım hatta gelirinin bir bölümünü Mehmetçik Vakfına bırakalım dedim. Çanakkale Türküsü, Harbiye Marşı, İzmir Marşı gibi ortak değerimiz olan, milletin birliğine, beraberliğine ortak damga vuran marşları söyleyelim dedim. Onlar da enteresan buldular ve 'Neden olmasın' dediler."
Haluk Levent, Rus Kızıl Ordu Korosu ile İstanbul'da konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
TÜRKİYE
Haluk Levent, Aleksandrov Kızılordu Korosu’yla aynı sahnede
27 Eylül, 23:10
Konserde Cumhuriyet marşlarının yanı sıra Kızılordu marşlarının da seslendirildiğini belirten Levent, "Bu, iki kardeş, iki dost ülkenin verdiği bir mesaj. Bizim için çok mutluluk verici oldu" ifadelerini kullandı.
Levent, turnenin kendisini çok heyecanlandırdığını, konser serileri başlamasına rağmen heyecanının azalmadan sürdüğünü ifade ederek, "Sahnede bir coşku var, çok güzel bir koro var. Bu, benim bitmesini istemediğim güzel bir anılar zinciri" diye konuştu.
Haluk Levent, turne gelirinin bir kısmının Mehmetçik Vakfı'na, bir kısmının da Ahbap Derneği'ne bağışlanacağını bildirdi.
Turne öncesi prova için gideceği Rusya'ya PCR testi pozitif çıkınca gidemediğini dile getiren Levent, bu sefer Rusya'ya Kızılordu Korosu ile konser vermek için gitmeyi planladığını söyledi. Haluk Levent, "Bahar ayında Kremlin'de bir konser planımız var" dedi.
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
YAŞAM
Haluk Levent, TV programı yapacak
29 Eylül, 12:46

'İlk defa bir Türk solistle sahneye çıktık, bundan da çok memnunuz'

Rus Kızılordu Korosu Şefi Albay Gennadiy Saçenyuk da Türkiye'de birçok konser verdiklerini ve seyirciden hep olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, "Bu turnenin de mükemmel geçeceğinden şüphemiz yok" diye konuştu.
Haluk Levent ile Cumhuriyet Marşları turnesinin kendileri için ayrı bir öneminin olduğunu belirten Saçenyuk, "Daha önce sadece Rus Kızılordu Korosu repertuvarı oluyordu, ilk defa bir Türk solistle sahneye çıktık, bundan da çok memnunuz" dedi.
Repertuvarın yarısının sevilen Türk marşlarından, yarısının ise popüler Rus marşlarından oluştuğunu kaydeden Saçenyuk, "Dostluk, barış, kardeşlik mesajımız Türkiye ile Rusya arasında bir köprü oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Albay Saçenyuk, geleceğe yönelik yeni projeler planlandığını dile getirerek, "Çok güzel işler başaracağız" ifadesini kullandı.
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