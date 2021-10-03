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Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu
Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu
Amasya’da Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu. 03.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-03T14:12+0300
2021-10-03T14:12+0300
yaşam
küresel ısınma
toplu balık ölümleri
amasya
ölü balık
balık
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Merkeze bağlı Kızseki köyü ile bir HES regülatörü arasındaki alanda balıkların yarı baygın şekilde suyun yüzeyine çıktığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Sudan ve balıklardan numuneler alınıp nehrin farklı bölgelerinde ölçümler gerçekleştirildi.Su yüzeyinde çırpınan irili, ufaklı çok sayıda balığı görür görmez jandarmaya haber verdiğini belirten Kızseki köyü eski muhtarı Burhan Gelir, bölgedeki balık ölümlerinin araştırılmasını istedi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden açıklamaÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde meydana gelen çok az sayıdaki balık ölümlerinin sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan ‘oksijen yetersizliğinin' neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.
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küresel ısınma, toplu balık ölümleri, amasya, ölü balık, balık

Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu

14:12 03.10.2021
© İHAYeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu
Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
© İHA
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Amasya’da Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu.
Merkeze bağlı Kızseki köyü ile bir HES regülatörü arasındaki alanda balıkların yarı baygın şekilde suyun yüzeyine çıktığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Sudan ve balıklardan numuneler alınıp nehrin farklı bölgelerinde ölçümler gerçekleştirildi.
Su yüzeyinde çırpınan irili, ufaklı çok sayıda balığı görür görmez jandarmaya haber verdiğini belirten Kızseki köyü eski muhtarı Burhan Gelir, bölgedeki balık ölümlerinin araştırılmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden açıklama

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde meydana gelen çok az sayıdaki balık ölümlerinin sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan ‘oksijen yetersizliğinin' neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.
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