İngiltere'de milletvekilleri ve diplomatları koruyan polis memuru tecavüzle suçlandı

Çöpçatanlık uygulaması Tinder'da tanıştığı bir kadına geçen yıl izinli olduğu 4 Eylül'de tecavüz etmekle suçlanan ve gözaltına alınan polis memuru Carrick, video konferans yönetimiyle katıldığı duruşmada söz konusu iddiaları reddetti. Hatfield Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık yarım saat süren duruşmanın ardından Carrick'in, 1 Kasım'da St. Alban Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkacağı açıklandı. Polis memuru Carrick'in avukatı Ryan Dowding, müvekkilinin tecavüz iddialarını reddettiğini söyledi. Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick, Carrick'in tecavüz suçlaması haberlerinden derin endişe duyduğunu dile getirerek "Halkın da çok endişeleneceğinin tamamen farkındayım. Şimdi ceza soruşturması devam etmeli. Bu nedenle şu aşamada daha fazla yorum yapamam" ifadelerini kullanmıştı. İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis memuru Couzens, 30 Eylül'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da milletvekilleri ve diplomatları koruyan 46 yaşındaki polis memuru David Carrick, tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıktı.
Çöpçatanlık uygulaması Tinder'da tanıştığı bir kadına geçen yıl izinli olduğu 4 Eylül'de tecavüz etmekle suçlanan ve gözaltına alınan polis memuru Carrick, video konferans yönetimiyle katıldığı duruşmada söz konusu iddiaları reddetti.
Hatfield Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık yarım saat süren duruşmanın ardından Carrick'in, 1 Kasım'da St. Alban Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkacağı açıklandı.
Polis memuru Carrick'in avukatı Ryan Dowding, müvekkilinin tecavüz iddialarını reddettiğini söyledi.
Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick, Carrick'in tecavüz suçlaması haberlerinden derin endişe duyduğunu dile getirerek "Halkın da çok endişeleneceğinin tamamen farkındayım. Şimdi ceza soruşturması devam etmeli. Bu nedenle şu aşamada daha fazla yorum yapamam" ifadelerini kullanmıştı.
A London police officer was arrested and charged with rape. The officer, David Carrick, was working in the same unit that Wayne Couzens, who raped and murdered Sarah Everard, was assigned to at the time of the attack. https://t.co/fbZeDRfiA0
İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis memuru Couzens, 30 Eylül'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.