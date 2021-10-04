Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211004/israil-savunma-bakani-gantztan-irana-kibristaki-israil-hedeflerine-saldiri-girisimi-suclamasi-1049509455.html
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a 'Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı girişimi' suçlaması
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a 'Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı girişimi' suçlaması
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın Güney Kıbrıs'ta bulunan bazı İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T17:22+0300
2021-10-04T17:29+0300
dünya
israil
iran
saldırı
benny gantz
iş insanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043913948_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_950ee290f8b8c3871ab7d7aa47374ba9.jpg
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın İsrail hedeflerine yönelik bir başka saldırısı Kıbrıs'ta engellendi" ifadelerini kullandı.Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İran'ın, İsrail'e olduğu kadar küresel ve bölgesel bir tehdit olmaya devam ettiğini öne süren Gantz, "Vatandaşlarımızı her yerde ve her türlü tehdide karşı korumaya devam edeceğiz" dedi.Gantz, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.İsrail hükümeti de daha önce, 'İran'ın, Güney Kıbrıs'ta bazı İsrailli iş insanlarını öldürmek istediğini' iddia etmişti.Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş insanlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı" denilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210930/dusman-ulke-destekli-terorist-liderini-oldurdugunu-duyuran-iran-israil-abd-ve-azerbaycani-ima-etti-1049396137.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043913948_167:0:1776:1207_1920x0_80_0_0_04bd483a371fbf817848c1d5ee4ad2f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, iran, saldırı, benny gantz, iş insanı

İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a 'Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı girişimi' suçlaması

17:22 04.10.2021 (güncellendi: 17:29 04.10.2021)
© REUTERS / Corinna KernBenny Gantz
Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Corinna Kern
Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın Güney Kıbrıs'ta bulunan bazı İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın İsrail hedeflerine yönelik bir başka saldırısı Kıbrıs'ta engellendi" ifadelerini kullandı.
Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İran'ın, İsrail'e olduğu kadar küresel ve bölgesel bir tehdit olmaya devam ettiğini öne süren Gantz, "Vatandaşlarımızı her yerde ve her türlü tehdide karşı korumaya devam edeceğiz" dedi.
Gantz, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.
İsrail hükümeti de daha önce, 'İran'ın, Güney Kıbrıs'ta bazı İsrailli iş insanlarını öldürmek istediğini' iddia etmişti.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş insanlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı" denilmişti.
İran - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
DÜNYA
Düşman ülke destekli terörist liderini öldürdüğünü duyuran İran'dan İsrail, ABD ve Azerbaycan iması
30 Eylül, 16:28
020001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:39Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var
18:37Tayvan, Çin'i 'en büyük hava sahası ihlaliyle' suçladı, Washington-Pekin arasında söz düellosu çıktı
18:36IMF: Yatırım fonu sektörü yeşil ekonomiye geçişin önemli bir itici gücü olabilir
18:29Koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
18:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Projesi Sekreteri Hancer'i kabul etti
18:18Ozan Tufan: Şenol Hoca'yı suçlamamak lazım, tüm sorumluluk bize ait
18:18Çin’den olası ‘virüs X’ uyarısı
18:16Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
18:03Organize İşler gerçek oldu: Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdılar
17:54Bilim insanları Sibirya'nın son 9 bin yılının iklim değişimlerini restore etti
17:50Okullarda PCR testi başlıyor: 10 pilot il belirlendi
17:40Birgün'den 'Erk Acarer' açıklaması
17:38Emine Erdoğan: Küresel ısınma gidişatına yön verecek son nesiliz
17:34Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği: Taliban üyeleri, elçilik yakınında 5 IŞİD'liyi öldürdü
17:28Elindeki lekeler sebebiyle doktora gitti, lösemi olduğunu öğrendi
17:27Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi
17:22İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a 'Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı girişimi' suçlaması
17:14Taliban: Kabil'de bir IŞİD hücresini yok ettik
17:03WhatApp'a yeni özellik: Sesli mesajlar sohbetten çıkınca kesilmeyecek
16:54İstanbul Adli Tıp Kurumu: Generallerin sağlık durumları cezaevinde kalmalarına engel değil