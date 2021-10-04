https://tr.sputniknews.com/20211004/israil-savunma-bakani-gantztan-irana-kibristaki-israil-hedeflerine-saldiri-girisimi-suclamasi-1049509455.html

İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a 'Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı girişimi' suçlaması

İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a 'Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı girişimi' suçlaması

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın Güney Kıbrıs'ta bulunan bazı İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T17:22+0300

2021-10-04T17:22+0300

2021-10-04T17:29+0300

dünya

israil

iran

saldırı

benny gantz

iş insanı

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın İsrail hedeflerine yönelik bir başka saldırısı Kıbrıs'ta engellendi" ifadelerini kullandı.Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İran'ın, İsrail'e olduğu kadar küresel ve bölgesel bir tehdit olmaya devam ettiğini öne süren Gantz, "Vatandaşlarımızı her yerde ve her türlü tehdide karşı korumaya devam edeceğiz" dedi.Gantz, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.İsrail hükümeti de daha önce, 'İran'ın, Güney Kıbrıs'ta bazı İsrailli iş insanlarını öldürmek istediğini' iddia etmişti.Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş insanlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı" denilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210930/dusman-ulke-destekli-terorist-liderini-oldurdugunu-duyuran-iran-israil-abd-ve-azerbaycani-ima-etti-1049396137.html

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israil, iran, saldırı, benny gantz, iş insanı