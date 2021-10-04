https://tr.sputniknews.com/20211004/msbden-maskenin-fotografiyla-4-ekim-paylasimi-1049507249.html

MSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı

MSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), emekli olmadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini... 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T16:31+0300

2021-10-04T16:31+0300

2021-10-04T16:31+0300

yaşam

kedi

köpek

hayvan hakları

hayvan

milli savunma bakanlığı (msb)

4 ekim dünya hayvanları koruma günü

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MSB, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Adana ve Diyarbakır'da patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.'Tüm sevimli dostlarımızın gününü kutlarız'Maske'nin 2010-2018 yılları arasında başarıyla görev yaptığını ve emekli olduktan sonra 181'inci Jet Filo Komutanlığı'nca sahiplenildiğinin belirtildiği açıklamada "Hava Kuvvetlerimizde patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan Maske, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarıyor. Maske'nin ve tüm sevimli dostlarımızın bu özel gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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kedi, köpek, hayvan hakları, hayvan, milli savunma bakanlığı (msb), 4 ekim dünya hayvanları koruma günü