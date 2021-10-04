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https://tr.sputniknews.com/20211004/msbden-maskenin-fotografiyla-4-ekim-paylasimi-1049507249.html
MSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı
MSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), emekli olmadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T16:31+0300
2021-10-04T16:31+0300
yaşam
kedi
köpek
hayvan hakları
hayvan
milli savunma bakanlığı (msb)
4 ekim dünya hayvanları koruma günü
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MSB, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Adana ve Diyarbakır'da patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.'Tüm sevimli dostlarımızın gününü kutlarız'Maske'nin 2010-2018 yılları arasında başarıyla görev yaptığını ve emekli olduktan sonra 181'inci Jet Filo Komutanlığı'nca sahiplenildiğinin belirtildiği açıklamada "Hava Kuvvetlerimizde patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan Maske, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarıyor. Maske'nin ve tüm sevimli dostlarımızın bu özel gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
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kedi, köpek, hayvan hakları, hayvan, milli savunma bakanlığı (msb), 4 ekim dünya hayvanları koruma günü

MSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı

16:31 04.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/MSBMSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı
MSB'den 'Maske'nin fotoğrafıyla 4 Ekim paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/MSB
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), emekli olmadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini Twitter'dan paylaşarak, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.
MSB, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Adana ve Diyarbakır'da patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan 'Maske'nin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

'Tüm sevimli dostlarımızın gününü kutlarız'

Maske'nin 2010-2018 yılları arasında başarıyla görev yaptığını ve emekli olduktan sonra 181'inci Jet Filo Komutanlığı'nca sahiplenildiğinin belirtildiği açıklamada "Hava Kuvvetlerimizde patlayıcı madde arama köpeği olarak görev yapan Maske, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarıyor. Maske'nin ve tüm sevimli dostlarımızın bu özel gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
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