https://tr.sputniknews.com/20211004/nord-stream-2-sirketi-kuzey-akim-2nin-ilk-koluna-gaz-doldurmaya-basladi-1049516651.html

Nord Stream 2 şirketi, Kuzey Akım 2'nin ilk koluna gaz doldurmaya başladı

Nord Stream 2 şirketi, Kuzey Akım 2'nin ilk koluna gaz doldurmaya başladı

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının işletme şirketi Nord Stream 2, hattın ilk koluna gaz doldurmaya başlandığını duyurdu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-04T20:49+0300

2021-10-04T20:49+0300

2021-10-04T20:49+0300

dünya

kuzey akım 2

nord stream 2

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Şirketten yapılan açıklamada, testlere devam edilmesi için gereken basıncın oluşması için birinci kola gaz doldurulmaya başlandığı belirtildi.Kuzey Akım 2'ye yönelik devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren şirket, "Boru hattı, güvenilir ve güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması için uygulanabilir teknik ve endüstriyel standartlara uygun olarak inşa edildi ve bağımsız onay sürecinden geçti" ifadelerini kullandı.Nord Stream 2, hattın ikinci kolundaysa çalıştırma ve ayarlama işlerinin devam ettiğinin altını çizdi.Bu arada Danimarka Enerji Kurumu, hattın birinci kolunun devreye alma için gerekli tüm koşulları karşıladığını doğruladı.Kurum, Nord Stream 2'nin sertifikasyon gereklilikleri de dahil tüm koşulları sağladığı için birinci kolun devreye alınabileceğini vurguladı.Kurum, ikinci kolun devreye alınması için yerine getirilmesi gereken birkaç koşul kaldığını ekledi.Kuzey Akım 2 boru hattı projesiToplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.6 Eylül'de Kuzey Akım 2 projesinde son borunun döşendiği açıklanmıştı.

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kuzey akım 2, nord stream 2