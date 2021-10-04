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https://tr.sputniknews.com/20211004/nord-stream-2-sirketi-kuzey-akim-2nin-ilk-koluna-gaz-doldurmaya-basladi-1049516651.html
Nord Stream 2 şirketi, Kuzey Akım 2'nin ilk koluna gaz doldurmaya başladı
Nord Stream 2 şirketi, Kuzey Akım 2'nin ilk koluna gaz doldurmaya başladı
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının işletme şirketi Nord Stream 2, hattın ilk koluna gaz doldurmaya başlandığını duyurdu. 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T20:49+0300
2021-10-04T20:49+0300
dünya
kuzey akım 2
nord stream 2
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Şirketten yapılan açıklamada, testlere devam edilmesi için gereken basıncın oluşması için birinci kola gaz doldurulmaya başlandığı belirtildi.Kuzey Akım 2'ye yönelik devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren şirket, "Boru hattı, güvenilir ve güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması için uygulanabilir teknik ve endüstriyel standartlara uygun olarak inşa edildi ve bağımsız onay sürecinden geçti" ifadelerini kullandı.Nord Stream 2, hattın ikinci kolundaysa çalıştırma ve ayarlama işlerinin devam ettiğinin altını çizdi.Bu arada Danimarka Enerji Kurumu, hattın birinci kolunun devreye alma için gerekli tüm koşulları karşıladığını doğruladı.Kurum, Nord Stream 2'nin sertifikasyon gereklilikleri de dahil tüm koşulları sağladığı için birinci kolun devreye alınabileceğini vurguladı.Kurum, ikinci kolun devreye alınması için yerine getirilmesi gereken birkaç koşul kaldığını ekledi.Kuzey Akım 2 boru hattı projesiToplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.6 Eylül'de Kuzey Akım 2 projesinde son borunun döşendiği açıklanmıştı.
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kuzey akım 2, nord stream 2

Nord Stream 2 şirketi, Kuzey Akım 2'nin ilk koluna gaz doldurmaya başladı

20:49 04.10.2021
© REUTERS / Maxim ShemetovKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının işletme şirketi Nord Stream 2, hattın ilk koluna gaz doldurmaya başlandığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, testlere devam edilmesi için gereken basıncın oluşması için birinci kola gaz doldurulmaya başlandığı belirtildi.

Kuzey Akım 2'ye yönelik devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren şirket, "Boru hattı, güvenilir ve güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması için uygulanabilir teknik ve endüstriyel standartlara uygun olarak inşa edildi ve bağımsız onay sürecinden geçti" ifadelerini kullandı.

Nord Stream 2, hattın ikinci kolundaysa çalıştırma ve ayarlama işlerinin devam ettiğinin altını çizdi.

Bu arada Danimarka Enerji Kurumu, hattın birinci kolunun devreye alma için gerekli tüm koşulları karşıladığını doğruladı.

Kurum, Nord Stream 2'nin sertifikasyon gereklilikleri de dahil tüm koşulları sağladığı için birinci kolun devreye alınabileceğini vurguladı.

Kurum, ikinci kolun devreye alınması için yerine getirilmesi gereken birkaç koşul kaldığını ekledi.



Kuzey Akım 2 boru hattı projesi

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

6 Eylül'de Kuzey Akım 2 projesinde son borunun döşendiği açıklanmıştı.
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