Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211005/90-bin-lirasini-dolandiricilara-kaptirdi-esi-onunla-3-yil-konusmadi-15-bin-lira-daha-dolandirildi-1049544294.html
90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı, eşi onunla 3 yıl konuşmadı, 15 bin lira daha dolandırıldı
90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı, eşi onunla 3 yıl konuşmadı, 15 bin lira daha dolandırıldı
Isparta'da Mehmet Duvar, yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı. Bu süreçte 50... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T16:44+0300
2021-10-05T16:44+0300
yaşam
polis
isparta
define
dolandırıcılık
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049543935_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_9bbaa738dfbd6368fc77d0769a53ff5b.jpg
Isparta'nın Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir yaşam süren 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi. Bir gün Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Mehmet Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.3 yıldır eşi ile küsOlayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz'Mehmet Duvar, yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' diyerek, bankadan 15 bin TL kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanıp, bankadan parayı çeken Mehmet Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna bir daha ulaşamayan Mehmet Duvar, dolandırıldığını anladı. Hemen polise giden Mehmet Duvar, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Mehmet Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.'Para hesaba geçince telefonu kapadılar'Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelen son olayı şöyle anlattı:
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049543935_65:0:582:388_1920x0_80_0_0_633db9bd4f03ade76d9b324ecdc5c038.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, isparta, define, dolandırıcılık, hırsızlık

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı, eşi onunla 3 yıl konuşmadı, 15 bin lira daha dolandırıldı

16:44 05.10.2021
© DHAZengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı, yine kandırıldı
Zengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı, yine kandırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© DHA
Abone ol
Isparta'da Mehmet Duvar, yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı. Bu süreçte 50 yıllık eşi Dudu Duvar ile küsen ve 3 yıldır konuşmayan Mehmet Duvar, bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu.
Isparta'nın Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir yaşam süren 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi. Bir gün Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.
Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Mehmet Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.

3 yıldır eşi ile küs

Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.

'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz'

Mehmet Duvar, yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' diyerek, bankadan 15 bin TL kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanıp, bankadan parayı çeken Mehmet Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna bir daha ulaşamayan Mehmet Duvar, dolandırıldığını anladı. Hemen polise giden Mehmet Duvar, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Mehmet Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'Para hesaba geçince telefonu kapadılar'

Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelen son olayı şöyle anlattı:
"Pazartesi saat 14.00 sıralarında evimde oturduğum esnada telefonum çaldı. Kayıtlı olmayan bir numaradan arayan şahıs 'Ben polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Bu şahıslar sizin gibi 60 kişiyi dolandırıp trilyonlarca lirayı başkalarının hesaplarına aktarmış. Biz bu kapanan dosyayı başsavcının talimatıyla yeniden açacağız. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' dediler. Benden bankaya giderek 15 bin lira kredi çekmemi, bu paranın örtülü ödenekten alınacağını, benim hiçbir şekilde borçlanmayacağımı söylediler. Ben de istenilen krediyi çektim. Bu esnada telefonda birbirlerine 'komiserim', 'başsavcım' diye hitap eden 3-4 kişiyle konuşuyordum. Bana telefonda 'parayı çektin mi' diye sordular. 'Evet çektim' deyince hemen PTT önüne git orada ATM'ye yürü ve parayı vereceğimiz numaraya yatır. Biz dolandırıcıya tuzak kurduk. Şimdi o parayı çekerken suçüstü yakalayacağız' dediler. Ben de denileni yaptım. Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldum. Para S.A. adında birinin hesabına Bursa ilinde bir ilçeye gitmiş. Polisten bu bilgiye ulaştım."
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:29Ibrahimovic, Djokovic'i kendine benzetti: 'Kafası benim gibi çalışıyor'
17:24Eski Meclis Başkanı Kahraman'dan 'dindar anayasa' açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
17:16Bakan Akar: Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ileri seviyelere geleceğini müşahede ettik
17:13Bakan Akar: Yunanistan'la sorunların diyalog ve barışçıl yöntemle çözüleceğine inanıyoruz
17:12Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı
17:12Avrupa’daki vadeli doğalgaz fiyatlarında yeni rekor
17:07Boşanma davasında rüşvet iddiası: Emniyet müdürleri sayesinde milyonlarca doları yurtdışına çıkardık
17:06Kudüs'te nadir arkeolojik keşif: 2700 yıl öncesinden kalma oda parfümlü tuvalet bulundu
17:04Putin: Hidrokarbon piyasasındaki küresel histeri alternatif enerjilere geçiş yapılarak çözülebilir
17:03Vedomosti: Facebook, Rusya'nın silinmesini istediği içerikleri kaldırdı, para cezası riski sürüyor
17:02LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı'ndan giyim enflasyonu uyarısı
16:4490 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı, eşi onunla 3 yıl konuşmadı, 15 bin lira daha dolandırıldı
16:42İngiltere Başbakanı Johnson: Tedarik sorununu çözmek hükümetin işi değil
16:42Justin Bieber kenevir sektörüne girdi
16:39Barbara Streisand, 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı: Başrol oyuncuları harika
16:09TSK envanterindeki bir Amerikan sistemi daha yerlileştiriliyor
16:07'Koronavirüsün ortaya çıkış tarihi, 2019 yazı olabilir'
16:02Fenerbahçe, Mesut Özil ile ilgili iddialara yanıt verdi
15:59Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?
15:56Azra Kohen, Başak Sayan'a icra takibi başlattı