https://tr.sputniknews.com/20211005/90-bin-lirasini-dolandiricilara-kaptirdi-esi-onunla-3-yil-konusmadi-15-bin-lira-daha-dolandirildi-1049544294.html

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı, eşi onunla 3 yıl konuşmadı, 15 bin lira daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı, eşi onunla 3 yıl konuşmadı, 15 bin lira daha dolandırıldı

Isparta'da Mehmet Duvar, yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı. Bu süreçte 50... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T16:44+0300

2021-10-05T16:44+0300

2021-10-05T16:44+0300

yaşam

polis

isparta

define

dolandırıcılık

hırsızlık

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Isparta'nın Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir yaşam süren 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi. Bir gün Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Mehmet Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.3 yıldır eşi ile küsOlayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz'Mehmet Duvar, yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' diyerek, bankadan 15 bin TL kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanıp, bankadan parayı çeken Mehmet Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna bir daha ulaşamayan Mehmet Duvar, dolandırıldığını anladı. Hemen polise giden Mehmet Duvar, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Mehmet Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.'Para hesaba geçince telefonu kapadılar'Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelen son olayı şöyle anlattı:

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polis, isparta, define, dolandırıcılık, hırsızlık