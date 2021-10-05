Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanlığı'nın rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.
Cumhurbaşkanlığınca gerçekleşen atamalara göre Bolu Abant İzzet Baysal, İzmir Bakırçay ve Niğde Ömer Halis üniversitelerine rektör atandı.
Cumhurbaşkanlığı'nın rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.