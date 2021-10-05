https://tr.sputniknews.com/20211005/israilin-moskova-buyukelcisi-tsvi-askerlerimizin-karabagda-oldugu-iddiasi-buyuk-sacmalik-1049552763.html

İsrail’in Moskova Büyükelçisi Tsvi: Askerlerimizin Karabağ’da olduğu iddiası büyük saçmalık

İsrail’in Moskova Büyükelçisi Tsvi: Askerlerimizin Karabağ’da olduğu iddiası büyük saçmalık

İsrail’in Moskova Büyükelçisi Ben Tsvi, İsrail askerlerinin Karabağ’da varlığıyla ilgili iddianın büyük saçmalık olduğunu belirtti. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T21:13+0300

2021-10-05T21:13+0300

2021-10-05T21:13+0300

dünya

moskova

israil

azerbaycan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043902886_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2250c86ef5ef6b8c9c624d69e054905d.jpg

İsrail’in Moskova Büyükelçisi Ben Tsvi, basın mensuplarına açıklamasında, İsrailli askerlerin Karabağ’da Azerbaycan’ın kontrolündeki bölgede faaliyet gösterdiği yönündeki iddiayı değerlendirdi.Tsvi, “Bunun büyük saçmalık olduğunu düşünüyorum, çünkü Dağlık Karabağ bölgesinden söz ediyorsak orada Rus ve Türk askerleri var” diye konuştu.İsrailli diplomat, bu iddiayı ortaya atanlarla ilgili de, “Böyle fantezileri varsa Marslıların da orada olduğunu söyleyebilirler” ifadesini kullandı.Daha önce İranlı yetkililer, Azerbaycan’ı Karabağ bölgesinde, özellikle İran sınırındaki Cebrail ilçesine İsrailli askerleri getirmekle suçlamıştı. Bu iddiayı reddeden Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, asılsız suçlamaların cevapsız kalmayacağını kaydetmişti.

moskova

israil

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moskova, israil, azerbaycan