https://tr.sputniknews.com/20211005/macron-maliye-mudahale-etmeseydik-teroristler-ulkeyi-ele-gecirirdi-1049537176.html

Macron: Mali'ye müdahale etmeseydik, teröristler ülkeyi ele geçirirdi

Macron: Mali'ye müdahale etmeseydik, teröristler ülkeyi ele geçirirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın batı Afrika ülkelerine yönelik müdahalesi sayesinde teröristlerin Mali'de iktidarı ele geçiremediklerini iddia... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T13:45+0300

2021-10-05T13:45+0300

2021-10-05T13:50+0300

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emmanuel macron

sömürge

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin kuzey ve batı Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.France Intel'e demeç veren Macron, "Size bunu çok net bir şekilde söylüyorum; Fransa'nın Sahel bölgesine (Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan) müdahalesi olmasaydı Mali'de artık hükümet olmazdı" ifadelerini kullandı.Fransa'nın müdahalesinin Mali hükümetinin ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) tüm üye devletlerinin talebi üzerine olduğunu kaydeden Fransa Cumhurbaşkanı, Fransız ordusunun Mali topraklarını terk etmesi durumunda bile teröristlerin ülkeyi ele geçiremeyeceğinden emin olduğunu belirtti.Öte yandan Mali'deki Fransız askerlerini azaltma kararına ilişkin açıklamada bulunan Macron, şunları söyledi:"Askeri varlığımız yayılmalı zira askerlerimizden devletlerinizin ve özellikle de devletinizin çalışmalarının yerini almasını isteyemeyiz. 'Devlet adaleti, eğitimi, polis faaliyetini başta Mali ve Burkina Faso'da olmak üzere her yerde yeniden tesis etmeli' diyen bir çalışmaya başladık."'Cezayir ile sükunete erileceğini umuyorum'Bununla birlikte Paris ile Cezayir arasında yaşanan krize yönelik yorumda bulunan Macron, gerilimin hafifleyeceğini umduğunu belirtti.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ilişkilerinin 'gerçekten samimi' olduğunu vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı, "Dileğim sükunete ermek çünkü konuşmanın ve ilerleme kaydetmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.Geçen hafta Paris, Cezayir vatandaşlarına vize kısıtlaması getirmiş, arından Macron'un Cezayir'in bağımsızlık sonrası oluşturulan 'siyasi-askeri sisteminin' ülkenin tarihini 'tamamen yeniden yazdığını' iddia etmişti.Cezayir'in bağımsızlık savaşıFransa'nın, Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişinin yakın tarihli bir örneğini oluşturan Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başlamıştı.Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bağımsızlığı kazanmak için en çok bedel ödeyen ülkelerden biri kabul ediliyorÜlkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1.5 milyon Cezayirli hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan yerinden olmuştu.

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fransa, cezayir, mali, emmanuel macron, sömürge