https://tr.sputniknews.com/20211005/ucuz-iphone-olarak-bilinen-iphone-se-3un-goruntuleri-sizdi-1049528877.html

'Ucuz iPhone' olarak bilinen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı

'Ucuz iPhone' olarak bilinen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı

Apple'ın 'ucuz iPhone' olarak piyasaya sürdüğü Special Edition (Özel Sürüm - SE) modelinin yenisi bekleniyor. iPhone SE 3 olacak yeni modelden görseller sızdı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

apple

sızıntı

iphone se

iphone se 3

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Teknoloji devi Apple'ın her yıl piyasaya sürdüğü iPhone telefonların dünya genelinde milyonlarca alıcısı bulunuyor.Ancak iPhone telefonlar her bütçeye uygun değil. Apple Special Edition (SE) adı altında ucuz bir iPHone'u daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.İlk olarak iPhone 5 kasasıyla gelen iPhone SE'nin ikinci versiyonu 2020 yılında satışa çıkmıştı.Bununla beraber yeni iPhone SE 3'ten sızıntılar gelmeye başladı.Twitter'da yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen Majin Bu, yeni iPhone SE'ye dair fotoğraflar paylaştı.Yeni görüntülere göre iPhone SE 3'ün bir önceki özel versiyodan kaydadeğer bir farkı bulunmuyor.Sızıntıyı yapan Majin Bu ise, telefonu 'modifiye edilmiş iPhone 8' olarak tanımladı.Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP'lik arka kamera kullanılacak. iPhone SE 3 cep telefonunda ayrıca 12 MP'lik bir ön kamera da bulunacak.Şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia edilen telefonun 2022'nin bahar aylarında raflarda yerini alması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211001/iphoneda-yeni-acik-ortaya-cikti-acil-kaldirin-uyarisi-1049424565.html

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