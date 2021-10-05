https://tr.sputniknews.com/20211005/universite-egitimi-alamayanlar-icin-gelecegin-en-onemli-10-isi-siralandi-1049528674.html

Üniversite eğitimi alamayanlar için geleceğin en önemli 10 işi sıralandı

Üniversite eğitimi alamayanlar için geleceğin en önemli 10 işi sıralandı

ABD’de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 4 yıllık eğitim göremeyen kişiler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen en... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T09:58+0300

2021-10-05T09:58+0300

2021-10-05T09:58+0300

yaşam

abd

üniversite

araştırma

iş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049528647_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_d221957ba4854beff089edce91e9e4e3.jpg

Dünya çapında üniversite eğitimi alan insan sayısı her geçen gün artarken, öğrencilerde mezuniyet sonrası iş bulma kaygısı da sürüyor.NTV'nin aktardığı habere göre, konuyla ilgili ABD'de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20210820/abddeki-guvensizlik-ortami-sivilleri-silahlanmaya-itiyor-samsun-firmasi-rekor-satisa-ulasti-1048196340.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, üniversite, araştırma, iş