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Üniversite eğitimi alamayanlar için geleceğin en önemli 10 işi sıralandı
Üniversite eğitimi alamayanlar için geleceğin en önemli 10 işi sıralandı
ABD’de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 4 yıllık eğitim göremeyen kişiler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen en... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T09:58+0300
2021-10-05T09:58+0300
yaşam
abd
üniversite
araştırma
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Dünya çapında üniversite eğitimi alan insan sayısı her geçen gün artarken, öğrencilerde mezuniyet sonrası iş bulma kaygısı da sürüyor.NTV'nin aktardığı habere göre, konuyla ilgili ABD'de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20210820/abddeki-guvensizlik-ortami-sivilleri-silahlanmaya-itiyor-samsun-firmasi-rekor-satisa-ulasti-1048196340.html
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abd, üniversite, araştırma, iş

Üniversite eğitimi alamayanlar için geleceğin en önemli 10 işi sıralandı

09:58 05.10.2021
© Flickr / T.G. RichesRüzgar türbini
Rüzgar türbini - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© Flickr / T.G. Riches
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ABD’de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 4 yıllık eğitim göremeyen kişiler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen en iyi 10 iş açıklandı.
Dünya çapında üniversite eğitimi alan insan sayısı her geçen gün artarken, öğrencilerde mezuniyet sonrası iş bulma kaygısı da sürüyor.
NTV'nin aktardığı habere göre, konuyla ilgili ABD'de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.
İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş şöyle:
Rüzgar türbini sevis teknisyeni
Güneş paneli kurucusu
Ergoterapi asistanı
Fizyoterapist asistanı
Evde sağlık ve kişisel bakım yardımcısı
Masaj terapisti
CNC torna çalışanı
Orman yangını müfettişleri ve önleme uzmanı
Hobi öğretmeni
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