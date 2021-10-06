https://tr.sputniknews.com/20211006/abd-saglik-bakanligi-asi-39-bin-yaslinin-olumunu-engelledi-1049558454.html

ABD Sağlık Bakanlığı: Aşı 39 bin yaşlının ölümünü engelledi

ABD Sağlık Bakanlığı: Aşı 39 bin yaşlının ölümünü engelledi

ABD Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulamasının senenin ilk çeyreğinde yaşlılar arasında 40 bine yakın ölümü ve en az çeyrek milyon yeni vakayı... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T00:58+0300

2021-10-06T00:58+0300

2021-10-06T00:58+0300

koronavirüs

abd

abd sağlık bakanlığı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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ABD Sağlık Bakanlığı’ndan yayınlanan raporda, ocak-mayıs döneminde yapılan aşılamaların 65 yaş üstü nüfus içinde 265 bin yeni Kovid-19 enfeksiyonunu, 107 bin hastaneye yatışı ve 39 bin ölümü engellediğini açıklandı.Raporda, pandemide görülen ölümlerin yüzde 80’inin 65 yaş üstündekilerde gerçekleştiğine işaret edilerek aşılamanın başladığı ilk aylarda söz konusu vaka ve ölüm sayılarında yaşanan düşüşün “görülür mucize” olduğu değerlendirmesi yapıldı.ABD’de aşılamaABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkedeki 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 94’ü en az bir doz aşı yaptırmış bulunuyor.Aynı şekilde CDC, 65 yaş ve üzerindeki her iki dozu yaptırmış kişilerin hastaneye yatma ihtimalinin yüzde 94 azaldığına dikkati çekiyor.

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abd, abd sağlık bakanlığı, koronavirüs, koronavirüs aşısı