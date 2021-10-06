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Ankara'da scooter kullanımına yönelik yeni kararlar
Ankara'da scooter kullanımına yönelik yeni kararlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni nesil ulaşım araçlarından elektrikli scooter kullanımı, denetimi ve yetki esaslarına... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T12:04+0300
2021-10-06T12:04+0300
yaşam
ankara
resmi gazete
scooter
ukome
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Ankara'da, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda kent genelinde elektrikli scooter kullanımı izne bağlandı.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yetki belgesi ve dilekçeleri ile başvuru yapan firmalar arasından yapılan değerlendirme sonucu, 8 ilçenin tamamında, 5 firmaya 5 bin 169 scooter kullanma izni verildi. İki hafta içerisinde scooterların kullanımına başlanabileceği belirtildi.İlçelere göre scooter dağılımı ise Altındağ'da 332, Çankaya'da 1540, Etimesgut'da 396, Gölbaşı 47, Keçiören'de 1082, Mamak'da 646, Sincan'da 283 ve Yenimahalle'de 843 olarak belirlendi.15 yaşından küçükler kullanamayacakAlınan kararla araçların kullanımına ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre scooterları, 15 yaşından küçükler kullanamayacak ve azami hız 20 kilometre olacak. Araçlar sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği alanlara park edilebilecek.Büyükşehir Belediyesince denetlenecek scooterlarla ilçe sınırlarının dışına çıkılamayacak. Elektrikli scooter, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılmayacak.Scooterlar, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilecek, kaldırımlarda ise kullanılmayacak.İşleticiler, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı, kullanıcılara "Ferdi Kaza" ve "3. Şahıs Kaza Sigortası" yaptıracak. Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi de zorunlu olacak.
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ankara, resmi gazete, scooter, ukome, abb

Ankara'da scooter kullanımına yönelik yeni kararlar

12:04 06.10.2021
© AAAnkara'da scooter kullanımına yönelik yeni kararlar
Ankara'da scooter kullanımına yönelik yeni kararlar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni nesil ulaşım araçlarından elektrikli scooter kullanımı, denetimi ve yetki esaslarına yönelik yeni kararlar aldı. Buna göre 8 ilçede 5 bin 169 scooter kullanımına izin verildi.
Ankara'da, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda kent genelinde elektrikli scooter kullanımı izne bağlandı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yetki belgesi ve dilekçeleri ile başvuru yapan firmalar arasından yapılan değerlendirme sonucu, 8 ilçenin tamamında, 5 firmaya 5 bin 169 scooter kullanma izni verildi. İki hafta içerisinde scooterların kullanımına başlanabileceği belirtildi.
İlçelere göre scooter dağılımı ise Altındağ'da 332, Çankaya'da 1540, Etimesgut'da 396, Gölbaşı 47, Keçiören'de 1082, Mamak'da 646, Sincan'da 283 ve Yenimahalle'de 843 olarak belirlendi.

15 yaşından küçükler kullanamayacak

Alınan kararla araçların kullanımına ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre scooterları, 15 yaşından küçükler kullanamayacak ve azami hız 20 kilometre olacak. Araçlar sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği alanlara park edilebilecek.
Büyükşehir Belediyesince denetlenecek scooterlarla ilçe sınırlarının dışına çıkılamayacak. Elektrikli scooter, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılmayacak.
Scooterlar, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilecek, kaldırımlarda ise kullanılmayacak.
İşleticiler, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı, kullanıcılara "Ferdi Kaza" ve "3. Şahıs Kaza Sigortası" yaptıracak. Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi de zorunlu olacak.
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