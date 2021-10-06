https://tr.sputniknews.com/20211006/hem-8x8-hem-de-amfibik-silah-arac-algan-bircok-farkli-gorevde-kullanilabilecek-1049568211.html
Hem 8x8 hem de amfibik silah araç Algan birçok farklı görevde kullanılabilecek
Hem 8x8 hem de amfibik silah araç Algan birçok farklı görevde kullanılabilecek
Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için geliştirilen silahlı amfibi 8x8 araç Algan, sınır güvenliğinden devriyelere kadar birçok görevde kullanılabilecek. Her... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T14:53+0300
2021-10-06T14:53+0300
2021-10-06T14:53+0300
savunma
ankara
makine kimya endüstrisi kurumu (mke)
amfibi
savunma sanayi
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Ankara’da düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde özellikle son dönemde gündeme gelen sınır güvenliğine dair birçok ürün sergileniyor. Bunlardan biri de Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE A.Ş.) tarafından geliştirilen silahlı amfibi 8x8 araç Algan oldu.Algan tipi araçlar dünyada birçok ordunun envanterinde bulunuyor. Ancak henüz Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dâhil edilmedi.MKE A.Ş. yetkililerinin Sputnik’e verdiği bilgilere göre Algan, engebeli arazide, bataklıkta, su üzerinde, kum zeminde, karla kaplı arazilerde görev yapabiliyor. Araç karada 6, suda 4 kişi taşıyabiliyor. Karada saatte 40 kilometre, suda ise saatte 4 kilometre hızla ilerleyebilen Algan, ilk versiyonunda benzinli motor ile tasarlandı. Ancak gelecek versiyonlarında elektrikli veya hibrit modellerinin geliştirilmesi de gündemde.Aracın üzerine çeşitli silahlar da entegre edilebiliyor. MKE A.Ş. üretimi 40 milimetre bomba atar aracın tepesinde yer alırken sağ tarafına ise 7,62 milimetre PMT silahı yerleştirildi. Ancak güvenlik güçlerinin talebine göre bu silahlar değiştirilebiliyor. Aracın arkasına treyler takılarak mühimmat taşıma veya herhangi bir revir ihtiyacında ilk yardım müdahalesi yapabilecek şekilde versiyonları da geliştirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211006/drone-saldirilari-icin-kapan-onlemi-1049568066.html
ankara
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
ankara, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), amfibi, savunma sanayi
Hem 8x8 hem de amfibik silah araç Algan birçok farklı görevde kullanılabilecek
Özel
Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için geliştirilen silahlı amfibi 8x8 araç Algan, sınır güvenliğinden devriyelere kadar birçok görevde kullanılabilecek. Her türlü savaş alanında görev yapabileceği belirtilen Algan, ilave ekipmanlarla malzeme sevkiyatı, yaralı taşıma gibi amaçlarla da kullanılabilecek.
Ankara’da düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde özellikle son dönemde gündeme gelen sınır güvenliğine dair birçok ürün sergileniyor. Bunlardan biri de Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE A.Ş.) tarafından geliştirilen silahlı amfibi 8x8 araç Algan oldu.
Algan tipi araçlar dünyada birçok ordunun envanterinde
bulunuyor. Ancak henüz Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dâhil edilmedi.
MKE A.Ş. yetkililerinin Sputnik’e verdiği bilgilere göre Algan, engebeli arazide, bataklıkta, su üzerinde, kum zeminde, karla kaplı arazilerde görev yapabiliyor. Araç karada 6, suda 4 kişi taşıyabiliyor. Karada saatte 40 kilometre, suda ise saatte 4 kilometre hızla ilerleyebilen Algan, ilk versiyonunda benzinli motor ile tasarlandı. Ancak gelecek versiyonlarında elektrikli veya hibrit modellerinin geliştirilmesi de gündemde.
Aracın üzerine çeşitli silahlar da entegre edilebiliyor. MKE A.Ş. üretimi 40 milimetre bomba atar aracın tepesinde yer alırken sağ tarafına ise 7,62 milimetre PMT silahı yerleştirildi. Ancak güvenlik güçlerinin talebine göre bu silahlar değiştirilebiliyor. Aracın arkasına treyler takılarak mühimmat taşıma veya herhangi bir revir ihtiyacında ilk yardım müdahalesi yapabilecek şekilde versiyonları da geliştirildi.